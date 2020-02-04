السعودية تتقدم بطلب لاستضافة كأس آسيا 2027

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 19:26

كتب : محرر في الجول

الاتحاد السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقدمه رسميا بطلب لاستضافة كأس آسيا 2027.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن البدء في استقبال طلبات استضافة البطولة الأكبر في آسيا.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد السعودي "من المقرر أن يتم تقديم ملف متكامل بكافة المتطلبات مدعما بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام العالميين بعد أن شهدت نجاحا كبيرا وإقبالا متزايدا من كافة أقطار العالم".

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وأشار ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "التقدم بطلب الاستضافة جاء برغبة أكيدة في النجاح وبدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة لاستضافة أهم البطولات القارية، لافتا إلى أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير من سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رسمت خارطة الطموح لدينا في المنافسة على الاستضافة".

وأوضح المسحل "الدعم والاهتمام المباشرين اللذين يجدهما الاتحاد السعودي من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وضعت الاتحاد أمام هذا التحدي الكبير للفوز في حق الاستضافة."

وأضاف "نملك سجلًا حافلًا وإرثًا فنيًا كبيرًا من المنجزات الآسيوية على صعيد المنتخبات والأندية، إذ يكتمل هذا الإرث الفني باستضافة البطولة الأكبر في القارة".

وقال: "نأمل أن نقدّم واقع المملكة العربية السعودية المشرق في الاستضافة، في ظل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، لنواصل رحلة استضافة بلدنا للعديد من المناسبات الدولية في مختلف المجالات".

وأشار المسحل إلى أنه سيتم البدء بتكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية، وتحقيق الهدف المنشود.

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