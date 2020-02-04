الجونة يخطف الثلاث نقاط أمام وادي دجلة عن طريق البدلاء

خطف الجونة ثلاث نقاط هامة أمام وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري المصري.

وتغلب الجونة على وادي دجلة بهدف دون رد سجله البديل والتر بواليا في الدقيقة 88 بعد نزوله بـ12 دقيقة فقط بعد صناعة رائعة من البديل الآخر آلان كيامبادي.

وارتفع رصيد الجونة إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر من جدول الترتيب بعد خوض 16 مباراة.

أما وادي دجلة فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر وبفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية للهبوط.

واحتفل لاعبو وادي دجلة بهدف المباراة الوحيد مع لافتة كبيرة لرئيس النادي الراحل خالد بشارة.

ويلعب الجونة مباراته المقبلة أمام حرس الحدود الأحد المقبل في ختام الدور الأول من مسابقة الدوري.

أما وادي دجلة فيلعب مباراته المقبلة أمام المصري يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري.

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