الجونة يخطف الثلاث نقاط أمام وادي دجلة عن طريق البدلاء

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 19:04

كتب : FilGoal

الجونة

خطف الجونة ثلاث نقاط هامة أمام وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري المصري.

وتغلب الجونة على وادي دجلة بهدف دون رد سجله البديل والتر بواليا في الدقيقة 88 بعد نزوله بـ12 دقيقة فقط بعد صناعة رائعة من البديل الآخر آلان كيامبادي.

وارتفع رصيد الجونة إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر من جدول الترتيب بعد خوض 16 مباراة.

أخبار متعلقة
وفاة خالد بشارة رئيس مجلس إدارة الجونة أكرم توفيق يقتل رجال إيهاب جلال.. الجونة يزيد من أوجاع المصري ويفك "الاشتباك التاريخي" مهاجم طنطا: مباراة الجونة لا تحتاج لتعليمات مدرب رئيس طنطا لـ في الجول: حارسنا على أعتاب الجونة.. والمزين لن يرحل

أما وادي دجلة فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر وبفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية للهبوط.

واحتفل لاعبو وادي دجلة بهدف المباراة الوحيد مع لافتة كبيرة لرئيس النادي الراحل خالد بشارة.

ويلعب الجونة مباراته المقبلة أمام حرس الحدود الأحد المقبل في ختام الدور الأول من مسابقة الدوري.

أما وادي دجلة فيلعب مباراته المقبلة أمام المصري يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري.

اقرأ أيضا

مرتضى: مجلس الزمالك يريد خوض السوبر الإفريقي.. ولكن

قائمة الزمالك ضد الحدود

بيراميدز في بيان رسمي: قررنا عدم إذاعة مباراة الأهلي

طلبات كارتيرون لرحلة الدوحة

رحلات طيران طويلة في انتظار الزمالك

الدوري المصري الجونة وادي دجلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
بهادر الجديد – خالد بربري يحكي لـ في الجول قصة قيده في اتحاد بسيون بعمر الـ63 دقيقة | حكايات في الجول
المحكمة تستمع لأقوال المتهمين بتهديد أوزيل بالقتل 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد مرتضى: أنتظر وصول تعهد قطر بتأمين بعثة الزمالك في السوبر الإفريقي 32 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – ماذا قال تريزيجيه في زيارته لمعرض الكتاب 41 دقيقة | المحترفون
السعودية تتقدم بطلب لاستضافة كأس آسيا 2027 44 دقيقة | السعودية
الجونة يخطف الثلاث نقاط أمام وادي دجلة عن طريق البدلاء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 2 "فوق الأعناق يا تريزيجيه".. هدف مصري 100% يصطاد ذئاب ليستر ويرسل أستون فيلا إلى ويمبلي 3 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم 4 القيعي لـ صالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها
قد ينال إعجابك