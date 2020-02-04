من هو نيل كريتشلي الذي سيقود ليفربول ضد شوروسبري تاون

لن يظهر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على مقاعد الجهاز الفني خلال مواجهة شوروسبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، فمن هو نيل كريتشلي الذي سيقود الريدز؟

نيل كريتشلي هو مدرب فريق ليفربول تحت 23 عاما، ويُصنف ضمن أفضل مدربي فريق الشباب في أوروبا.

ولعب كريتشلي في وسط الملعب، لكنه لم يحظ بمسيرة كبيرة حيث لم يستمر في الملاعب أكثر من عامين.

وتحول إلى التدريب عقب اعتزاله مباشرة في 2001.

وتولى قيادة أكاديمية نادي كرو ألكساندرا الذي كان يلعب له.

وانتقل كريتشلي إلى العمل في ليفربول بداية من 2013، حيث تولى تدريب فريق تحت 18 عاما وانتقل في صيف 2017 إلى تدريب فريق 23 عاما.

ويعد كريتشلي واحدا من 16 مدربا فقط في إنجلترا حصلوا على أعلى مؤهل تدريبي ممكن، بعد أن اختارهم اتحاد كرة القدم لأخذ شهادة دورة النخبة الأولى في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يقود فيها كريتشلي الفريق الأول، حيث قاده خلال مواجهة أستون فيلا في كأس الرابطة ديسمبر الماضي عندما كان القوام الأساسي تحت قيادة يورجن كلوب يشارك في كأس العالم للأندية في قطر.

وخسر فريق كريتشلي من رفاق أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه 5-0.

وعن مباراة اليوم، قال كريتشلي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كلوب يعطيني ويعطي اللاعبين كل الدعم. هو يدعم اللاعبين الشباب بشكل لا يصدق".

وأضاف "أعتقد أن الطريقة التي خوضنا بها مواجهة أستون فيلا دفعته للتفكير في منحنا الفرصة مجدداً. أعتقد أن الأولاد يستحقون فرصة أخرى". ( اقرأ تصريحاته )

لماذا لن يلعب ليفربول ضد شوروسبري تاون؟

ليفربول تعادل مع مضيفه شوروسبري تاون في الدور الرابع من المسابقة مما يجبرهما على خوض لقاء إعادة في ملعب أنفيلد، ليؤكد كلوب أنه لن يتولى قيادة فريقه فنيا في مباراة الإعادة ولن يشرك لاعبيه الأساسيين في المباراة، لأنها تأتي في فترة العطلة الشتوية للدوري الإنجليزي التي تطبق للمرة الأولى.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه قبل أيام: "ينبغي للجميع إدراك حقيقة أن اللاعبين لن يحصلوا على راحة كاملة من التدريبات، فهم سيواصلون التدرب منفردين أو في مجموعات صغيرة بصحبة بعض المدربين في الأسبوع الأول من الراحة الشتوية. فقط لن يتواجدوا في ميلوود ولن يخوضوا أي مباراة".

وأضاف "بعد ذلك، سيكون أمامنا أسبوع آخر للاستعداد لمباراة نورويتش سيتي والمرحلة المتبقية من عمر الموسم، وهي مرحلة هامة للغاية".

وواصل "عندما اتخذنا قرارنا قبل عدة أسابيع، لم يكن أحد يعلم ما إذا كنا سنفوز في مبارياتنا الثلاث التالية، ولربما تغير الأمر لو كنا خسرناها. كان علينا أن نتخذ قرارًا واضحًا وهذا ما فعلناه، والآن ينتظر مني البعض العدول عن هذا القرار، ولكنني لا أستطيع ذلك".

وأكمل "نحن نقوم بكل ما في وسعنا في سبيل الفوز بهذه المباراة، وهذا ليس بعيد المنال. بالطبع لن تكون المهمة سهلة، فجميعنا شاهدنا كيف قدم شوروسبري أداءً جيدًا للغاية في المباراة الأولى، ولكن الفوز يبقى في متناول أيدينا، وهذا ما يجب أن نركز عليه. الآن، يتعين على جميع الأطراف مناقشة الراحة الشتوية ووضع قواعد واضحة لها للسنوات القادمة".

من جانبه، كشف سام ريكيتس مدرب شوروسبري تاون عن خيبة أمله بسبب أن ناديه سيخسر نحو نصف مليون جنيه استرليني بسبب قرار يورجن كلوب نظيره في ليفربول باللعب بفريق الشباب في مباراة الإعادة.

وقال: "هذه هي أكبر خيبة أمل بالنسبة لنا، لأننا لن نحصل على عوائد مباراة إعادة تاريخية كاللعب ضد ليفربول بملعبه، إنهما أمران مختلفان تماما". ( اقرأ تصريحاته كاملة )

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