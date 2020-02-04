المشاكل تحيطه أينما حل.. سرقة مهاجم كولون بسبب فيديو

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 18:28

كتب : FilGoal

براين فيرنانديز - كولون

غاب براين فيرنانديز لاعب كولون سانتا فيه الأرجنتيني عن تدريبات الفريق بسبب تعرضه لحادث سرقة.

اللاعب المنضم لصفوف الفريق في يناير الماضي لم يُقدم تقريرا للشرطة وعوّضا عن ذلك تحدث لشبكة "TYC sports".

اللاعب كشف ما مر به قائلا: "كنت أنتظر صديقتي وفؤجئت بلصوص، قالوا لي هل أنت براين الذي يحكّم مدينة سانتا فيه؟ وصوبوا مسدسا نحو رأسي وسرقوا ساعتي".

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براين كان قد نشر فيديو في وقت سابق قال فيه أنه يحكم المدينة عقب انضمامه لفريق كولون.

وأضاف المهاجم "في الحقيقة كنت خائفا، ذهبت إلى سيارتي وألقوا حجارة عليها لكن لم يحدث شيئا لي، لكنني شعرت بالخوف قليلا أثناء ذهابي للتدريبات".

وأكمل "لا أعرف من هم لكنهم من مشجعي يونيون سانتا فيه (الغريم التقليدي لـ كولون) لأنهم كانوا يرتدون قميص النادي، ولم أقدم أي شكوى بل وفضَلت الذهاب لمنزلي أحد أقاربي للشعور بالهدوء".

وأتم "لذلك لم أذهب للتدريبات ولم أستطع فعل أي شيء واليوم فقط أًصبحت على صدر صحف الأرجنتين".

ولا يبدو أن المشاكل بعيدة عن فيرناديز إذ حصل على إذن من النادي في وقت سابق من أجل حل مشاكل شخصية وظهر حينها رفقة أحد أقاربه في قسم شرطة سانتا فيه.

تجربة اللاعب البالغ 25 عاما الأخيرة كانت مع فريق بورتلاند تمبرز الأمريكي لمدة 6 أشهر من الموسم الماضي وفسخ تعاقده بسبب استخدام للمواد المخدرة رغم انتقاله مقابل 9 مليون يورو.

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