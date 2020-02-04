اسكواش - نور الطيب بطلة كليفلاند كلاسيك

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 18:18

كتب : FilGoal

نور الطيب - بطلة كليفلاند للاسكواش

توجت نور الطيب بلقب بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش للعام الثاني على التوالي.

تغلبت نور الطيب على الإنجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 51 دقيقة.

وتأخرت نور في الشوط الأول 10-12 قبل أن تعود وتفوز بثلاثة أشواط متتالية 14-12 و11-5 و 11-4.

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وتعتبر بطولة كليفلاند كلاسيك من بطولات فئة أقل من البطولات الكبرى ولذلك تغيب عنها عدد من لاعبات التصنيف الأول.

ويستعد أبطال مصر للاسكواش لخوض منافسات بطولة ويندي سيتي المفتوحة المقرر إقامتها بشيكاغو في الفترة من 27 فبراير إلى 4 مارس.

وتنظم مصر بطولتين من البطولات الكبرى هذا الموسم الأولى ستكون بلاكبول المفتوحة للسيدات في الفترة من 8 إلى 14 مارس.

بينما البطولة الأخرى ستكون بطولة الجونة الدولية للرجال والسيدات في الفترة من 8 إلى 17 أبريل.

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