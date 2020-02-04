طولان: أرشح حارس مرمى إنبي للانضمام لمنتخب مصر

رشح حلمي طولان المدير الفني لإنبي، حارس مرمى الفريق محمود جاد للانضمام لصفوف منتخب مصر الأول.

وصرح طولان عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "محمود جاد من حراس المرمى المميزين، ليس للمنتخب الأولمبي فقط بل للمنتخب الأول".

وأضاف "جاد لاعب صغير السن، ويتمتع بثقة في قدراته، ويؤدي بشكل جيد جدا، ويتميز بثبات المستوى، أرشحه بشكل قوي للانضمام للمنتخب الأول".

وأشار "كما أنه شرف كبير ليكون ضمن المختارين للمشاركة في دورة الأولمبية في طوكيو، لأنه يستحق".

وأشاد المدير الفني لإنبي أيضا بانضباط لاعبيه، مشددا على دورهم الكبير في تحسن النتائج، وآخرها الفوز على المقاولون العرب 2-1، الاثنين.

وأشار طولان في ختام تصريحاته "بخلاف استعارة أحمد علي من بيراميدز، فإننا تعاقدنا مع ثنائي أجنبي، وننتظر التأشيرات".

اقرأ أيضا

مرتضى: مجلس الزمالك يريد خوض السوبر الإفريقي.. ولكن

قائمة الزمالك ضد الحدود

بيراميدز في بيان رسمي: قررنا عدم إذاعة مباراة الأهلي

طلبات كارتيرون لرحلة الدوحة

رحلات طيران طويلة في انتظار الزمالك