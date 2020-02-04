منافس الزمالك المحتمل.. النجم يواصل الترنح في الدوري بتعادل مع الصفاقسي

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 16:55

كتب : FilGoal

الأهلي - النجم الساحلي

عجز النجم الساحلي عن الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري التونسي بالتعادل بهدف لمثله يوم الثلاثاء أمام ضيفه الصفاقسي في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.

وتقدم النجم، الذي خسر 3 مباريات من آخر 4 في الدوري، بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 19 عن طريق حمزة لحمر قبل أن يدرك الصفاقسي التعادل بتسديدة رائعة لأيمن الحرزي في الدقيقة 30.

واستمر النجم، الذي قد يلعب ضد الزمالك في الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، سادسا في ترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 19 نقطة مبتعدا بـ15 نقطة عن الترجي المتصدر.

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وينتظر النجم قرعة ربع نهائي الأبطال يوم الأربعاء في القاهرة للتعرف على منافسه، سيلعب ضد الزمالك أو الرجاء أو الوداد المغربيين.

ويستضيف النجم فريق هلال الشابة يوم السبت في الدوري.

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