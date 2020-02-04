منافس الزمالك المحتمل.. النجم يواصل الترنح في الدوري بتعادل مع الصفاقسي
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 16:55
كتب : FilGoal
عجز النجم الساحلي عن الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري التونسي بالتعادل بهدف لمثله يوم الثلاثاء أمام ضيفه الصفاقسي في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.
وتقدم النجم، الذي خسر 3 مباريات من آخر 4 في الدوري، بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 19 عن طريق حمزة لحمر قبل أن يدرك الصفاقسي التعادل بتسديدة رائعة لأيمن الحرزي في الدقيقة 30.
واستمر النجم، الذي قد يلعب ضد الزمالك في الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، سادسا في ترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 19 نقطة مبتعدا بـ15 نقطة عن الترجي المتصدر.
وينتظر النجم قرعة ربع نهائي الأبطال يوم الأربعاء في القاهرة للتعرف على منافسه، سيلعب ضد الزمالك أو الرجاء أو الوداد المغربيين.
ويستضيف النجم فريق هلال الشابة يوم السبت في الدوري.
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