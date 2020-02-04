رومينيجه: جوارديولا فكر في الاستعانة بـ نوير في وسط الملعب

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 16:38

كتب : FilGoal

نوير

قال كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ إن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي والذي قاد الفريق الألماني في وقت سابق قرر إشراك مانويل نوير حارس مرمى العملاق البافاري في وسط الملعب لكنه أقنعه بصعوبة بالعدول عن تلك الفكرة.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وصرح رومينيجه لمجلة النادي قائلا: "مانويل نوير اخترع فكرة أن يلعب حارس المرمى الكرة بهذه الطريقة، وقام بثورة في هذا المركز".

وواصل "لازلت أتذكر كيف فكر بيب جوارديولا بشكل جاد تماما بإشراكه في وسط الملعب في مباراة بعد حسم الدوري".

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وأكمل "كان الأمر صعبا بالنسبة لي بإقناع بيب بالعدول عن تلك الفكرة".

وتابع "البعض كان سيظن الخطوة كعجرفة أو إهانة منا للخصوم".

وأتم "أنا على قناعة تامة أن مانويل نوير بإمكانه اللعب بشكل جيد للغاية في وسط الملعب".

بيب جوارديولا قاد بايرن ميونيخ في الفترة من 2013-2016، وحصد معه لقب الدوري الألماني 3 مرات وكأس ألمانيا مرتين وكأس السوبر الأوروبية مرة وكأس العالم للأندية مرة، كما وصل لنصف نهائي دوري الأبطال 3 مرات خسر خلالها من ريال مدريد ثم برشلونة وأتليتكو مدريد على التوالي.

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