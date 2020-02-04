بعد 4 خسائر متتالية أبرزها بنتيجة 7-0.. تورينو يقيل ماتزاري من منصبه

أعلن نادي تورينو في بيان رسمي عن إقالة والتر ماتزاري مدرب الفريق في أعقاب خسارة فريقه لـ4 مباريات على التوالي استقبل خلالها 17 هدفا وسجل 3 أهداف فقط.

وجاء في بيان النادي المقتضب: "النادي يرغب في توجيه الشكر للمدرب وطاقمه لما أظهروه من احترافية في آخر عامين".

تورينو دخل في سلسلة من الخسائر المتتالية، بدأت بساسولو بنتيجة 2-1 في الدوري تبعها خسارة قاسية بنتيجة 7-0 من أتالانتا، ثم توديع كأس إيطاليا من ربع النهائي بعد الخسارة من ميلان بنتيجة 4-2 تبعها بخسارة بنتيجة 4-0 من ليتشي في الدوري.

ماتزاري تولى تدريب تورينو في يناير 2018، وقاد الفريق في 88 مباراة بكل المسابقات فاز في 37 وتعادل 24 وخسر 27 مباراة.

المدرب الإيطالي المخضرم سبق له تدريب أندية سامبدوريا ونابولي وإنتر ميلان وواتفورد الإنجليزي.

ويحتل تورينو حاليا المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي التاسع.

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