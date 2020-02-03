ميتشو في مؤتمر تقديمه: بناء منتخب جديد لـ زامبيا هو هدفي الأساسي

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 17:51

كتب : محمد عبد العظيم

ميتشو - زامبيا

قدم الاتحاد الزامبي لكرة القدم المدرب الجديد لمنتخب بلاده، الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك السابق كمدير فني جديد للمنتخب.

ووقع ميتشو على عقود تدريبه لمنتخب زامبيا لمدة موسمين.

وتحدث ميتشو في مؤتمر تقديمه قائلا: "هدفي هو بناء منتخب جديد لـ زامبيا قادر على الوصول لأمم إفريقيا 2021 ولكأس العالم 2022".

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ويحتل منتخب زامبيا المركز الأخير في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وخسر منتخب زامبيا أمام الجزائر 5-0 وأمام زمبابوي 2-1 ليحتل المركز الأخير في مجموعته.

ويلعب منتخب زامبيا أمام بوتسوانا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وأوقعت قرعة تصفيات كأس العالم منتخب زامبيا في المجموعة الثانية بجانب كلا من تونس وموريتانيا وغينيا الإستوائية.

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