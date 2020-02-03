طبيب الأهلي: رمضان صبحي لن يلحق بمواجهة بيراميدز

أعلن طبيب الأهلي خالد محمود صعوبة مشاركة رمضان صبحي جناح الأحمر في مواجهة بيراميدز في الدوري.

وقال محمود للصحفيين عقب مران الفريق: "ننتظر عودة رمضان لفحصه للتأكد من درجة التئام التمزق، لكنه سيكون بعيدا عن مواجهة بيراميدز".

وأردف "رمضان صبحي ما زال في حاجة إلى مزيد من الوقت لإتمام جاهزيته الطبية، اللاعب لم ينته من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية".

وأوضح "الأشعة التي أجراها رمضان مؤخرًا أثبتت التئام المزق بشكل جيد، ولكن اللاعب ما زال في حاجة إلى المزيد من الوقت لإعلان جاهزيته. رمضان صبحي سوف يخضع للفحص الطبي في مران الفريق المقبل، من أجل الاطمئنان على حالته واستكمال برنامجه التأهيلي".

ويغيب رمضان عن الأهلي منذ 6 أسابيع بسبب مزق في العضلة الخلفية.

أما بالنسبة لأحمد فتحي فقال محمود: "فتحي أدى جلسة في الجيم يوم الإثنين بعد إصابته بالكاحل في السودان، وسيخضع لبرنامج تأهيلي وسنتابع معه في اليومين المقبلين لاستبيان موقفه".

وأكد محمود جاهزية ياسر إبراهيم، الذي شارك في مران الفريق يوم الإثنين، بعدما تم عمل غرز للاعب الذي تعرض لكدمة في الرأس تسببت في جرح في مباراة الهلال السوداني.

أما جونيور أجايي جناح الفريق، فتعرض لنزلة برد وسيشارك يوم الثلاثاء في مران الفريق بحسب محمود.

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني في الخرطوم 1-1، كوصيف للنجم الساحلي عن المجموعة الأولى.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة تريب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعهم من الفوز في ١٢ مباراة متتالية.

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