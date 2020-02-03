اتحاد الكرة لـ في الجول: استاد القاهرة لم يبلغنا بقرار الإغلاق.. وهذا موقف برج العرب

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 16:07

كتب : عاطف شادي

استاد برج العرب - الأهلي - الترجي

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري أن استاد القاهرة لم يبلغه بقرار إغلاقه مطلع أبريل المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن هيئة استاد القاهرة قررت إغلاق الملعب الرئيسي مطلع شهر أبريل، لزرع البذور الصيفية.

وفي هذا الصدد قال العطار لـFilGoal.com: "استاد القاهرة لم يبلغنا بأي شيء، لذا لا يمكننا الكشف عن أي خطط للتعامل مع الأمر دون أن يتم إبلاغنا رسميا".

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ولكن العطار أوضح "في نهاية الشهر الجاري، أو مطلع شهر مارس، قد نستعيد استاد برج العرب".

برج العرب أُغلق للصيانة في نوفمبر الماضي، ومن المنتظر أن يعاد افتتاحه بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

وأتم العطار "ننتظر إبلاغنا بموعد الانتهاء الرسمي من الإصلاحات، للتشاور حول عودته للملاعب التي نستخدمها. برج العرب ملعب هام لنا بالنسبة للأندية أو المنتخب الأول".

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