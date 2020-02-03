خبر في الجول - أزمة المستحقات تصل لفريق يد الزمالك قبل ختامية الدوري

ضربت أزمة المستحقات فريق يد الزمالك قبل أيام من المرحلة الأخيرة من الدوري المصري، مما تسبب في غياب عدد من اللاعبين عن التدريبات.

وينفرد الزمالك بصدارة جدول الترتيب قبل دخول المرحلة الأخيرة المقرر لها الخميس المقبل بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه.

وعلم FilGoal.com أن غياب لاعبي الزمالك يأتي بسبب تأخر صرف مستقحات الفريق للشهر الثالث على التوالي.

كما طالب عناصر الفريق بصرف المكافآت المتأخرة بعد الفوز بالبطولات الإفريقية والدوري المصري الموسم الماضي.

ويسعى فريق يد الزمالك الحصول على باقي المستحقات المتأخرة خلال الفترة المقبلة كما حدث مع الفرق الجماعية للنادي من قبل.

وكان FilGoal.com قد علم أن الزمالك بدأ المفاوضات مع 4 من لاعبيه ينتهي تعاقدهم بنهاية الموسم الجاري من أجل التجديد.

ويستضيف الزمالك فريق سموحة في السادسة من مساء الخميس المقبل في افتتاح المرحلة الأخيرة من بطولة الدوري.

وتضم المرحلة الأخيرة من بطولة الدوري 8 أندية وهم الزمالك والأهلي وسموحة وسبورتنج وهليوبليس والأولمبي والجيش والبنك الأهلي.

وتختتم منافسات الدوري يوم 19 مارس بمواجهة الأهلي والزمالك.

ويستعد الزمالك لخوض منافسة السوبر الإفريقي المؤهلة لكأس العالم للأندية يوم 30 مارس أمام النجم الساحلي التونسي.

اقرأ أيضا

فايلر وعبد الحفيظ يغادران مران الأهلي

جاهزية بنشرقي لحرس الحدود

تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي بعد 25 جولة

الهلال يخاطب كاف بشكوى رضوان جيد

علي جبر يوضح سبب منح حذائه للاعب نواذيبو وليس قميصه