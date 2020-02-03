أسوان يقتل انتفاضة الإسماعيلي المحلية بما لم يحدث منذ 1421 يوما

حقق أسوان انتصارا غاليا على الإسماعيلي في افتتاحية الجولة 16 من الدوري المصري.

تماسيح النيل فازوا 2-1 على الدراويش في استاد أسوان، انتصار دفع رجال مجدي عبد العاطي للمركز الـ12 في الدوري بـ15 نقطة فيما ظل الإسماعيلي سابعا بـ21 نقطة.

اللقاء بدأ سريعا في ظل استهداف أسوان لتحقيق الفوز الأول على الإسماعيلي منذ عام 1999، بمباغتة فادي فريد لباهر المحمدي مدافع الدراويش وانفراده بمحمد فوزي ليسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 6.

أسوان نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في بقية الشوط، قبل أن يصل الإسماعيلي لمبتغاه في الدقيقة 58.

تسديدة قوية من محمد الشامي ارتدت من يدي مسعد عوض أمام التونسي فخر الدين بن يوسف، الذي سجل في بدايته الثانية في الدوري هدفه الثاني على التوالي بعدما سجل هدف حسم الدراويش لانتصارهم على الإنتاج الحربي 3-2 في الجولة الماضية.

ولكن 10 دقائق فقط كانت كل عمر تعادل الإسماعيلي، حيث حصل محمد عبد المجيد المهاجم المستقدم من الإنتاج الحربي ركلة جزاء من محمد فوزي حارس الدراويش، ليسجلها بنفسه ويمنح الفوز لأسوان.

وبعد تلك الكرة، أهدر عبد المجيد تلك الفرصة أمام مرمى الدراويش الخالي!

ولأول مرة منذ مارس 2016، وبالتحديد 1421 يوما، حقق أسوان انتصارين متتاليين في الدوري.

أسوان هزم حرس الحدود في الجولة الماضية، بعد 4 سنوات من انتصارين على حساب غزل المحلة وبتروجت في موسم 2015/2016.

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