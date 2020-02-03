فيروس كورونا يتسبب في تأجيل بطولة جديدة في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل بطولة كأس آسيا لكرة الصالات بسبب تفشي فيروس كورونا.

كان من المفترض إقامة البطولة في تركمانستان بين 26 فبراير الجاري والثامن من مارس المقبل.

ويراقب الاتحاد الآسيوي الموقف عن قرب وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة بمجرد استقرار الوضع.

ومن المفترض أن يشارك في البطولة 16 منتخبا في أربع مجموعات.

وتضم المجموعة الأولى تركمانستان وعمان وفيتنام وطاجكستان، والثانية لبنان والكويت واليابان وقرغيزستان.

بينما تضم المجموعة الثالثة البحرين وأوزبكستان والصين واندونيسيا، أما الرابعة فتضم السعودية إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.

ويتأهل الخمسة الأوائل في البطولة الى نهائيات مونديال الصالات في ليتوانيا في سبتمبر المقبل

كانت سيكو هاشيموتو وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية قد شددت على أنه لا توجد أي نية لإلغاء أولمبياد طوكيو 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا في جارتها الصين.

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم قد جمّد النشاط الكروي في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت هاشيموتو في تصريحات صحفية إن السلطات اليابانية لا تنوي إلغاء منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا.

فيما أوضح شينزو آبي رئيس وزراء اليابان أمام البرلمان: "سنبقى على اتصال وثيق مع الجميع بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية بغرض اتخاذ الخطوات المناسبة لإبعاد تأثير فيروس كورونا عن الألعاب الأولمبية".

فيروس كورونا تسبب في وفاة 361 شخصا في الصين حتى الساعة كما تسبب في قلق واسع النطاق حول العالم منذ ظهوره أواخر 2019.

وأعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، تأجيل مباريات الدوري الصيني بمختلف درجاته إلى أجل غير مسمى، على خلفية انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية.

وكانت العديد من الرياضات قد قررت تأجيل نشاطاتها في الصين بالوقت الجاري، أو إقامتها خارج البلاد أيضا، بجانب بعض الأحداث الرياضية التي يعتبر مصيرها محل خطر حتى الآن.

اتحاد سباق السيارات فورملا وان أصدر بيانا رسميا في وقت سابق، بأنه يتابعون الوضع الحالي، قبيل سباق شانجهاي والذي مقرر له أن يقام في الفترة من 17 وحتى 19 أبريل المقبل.

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