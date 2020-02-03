وكيل كافاني: إن أراد المال لانضم إلى يونايتد أو تشيلسي.. حلمه كان أتليتكو

قال والتر جاجليلمون شقيق إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان ووكيل أعماله إن فشل انضمامه إلى أتليتكو مدريد لم يكن سببه اللاعب لكن رفض النادي الفرنسي تخفيض مطالبه المادية. وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وصرح شقيق كافاني قائلا: "كافاني كان يرغب في الحصول على راتب أقل مما يحصل عليه في سان جيرمان".

وواصل "أتليتكو لم يتمكن من تغطية التكاليف الخاصة بعملية انضمامه وباريس سان جيرمان لم يرغب في تقليل مطالبه المادية، لذا لم يتوصل أتليتكو لاتفاق".

وأكمل "هل تعتقد أن إدينسون لم يلعب قرابة الشهر لسان جيرمان ويرفض الانتقال لأتليتكو فقط من أجل العمولة؟ لم يحقق حلمه بالانضمام إلى أتليتكو".

وأتم "إن كان الأمر من أجل المال فقط لرحل إدينسون إلى إنجلترا، مانشستر يونايتد أو تشيلسي".

تقارير صحفية ربطت كافاني صاحب الـ32 عاما بالانضمام إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي أو أتليتكو مدريد، وأشارت إلى اقترابه من النادي الإسباني بقوة قبل أن تفشل الصفقة في آخر أيام السوق الشتوية.

وكانت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" قد نشرت تقريرا في وقت سابق قالت فيه إن سان جيرمان أراد الحصول على مبلغ يقدر بـ25 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات المهاجم الدولي الأوروجوياني الذي ينتهي عقده في اصيف المقبل، ما يعني أن خروجه معارا أو بسعر أقل كان أمرا غير مرجح بالمرة.

نجم منتخب أوروجواي انضم إلى سان جيرمان قادما من نابولي في صيف 2013 بمبلغ 64.5 مليون يورو، وشارك خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا.

طالع أيضا

إكرامي مصدوم من قرار نجله

أين يذهب شريف إكرامي؟

مواعيد مباريات الإثنين

برشلونة يسقط ليفانتي بثنائية مراهقه

إنتر يستعيد وصافة الدوري

الزمالك يكشف رد كاف على طلباته بشأن السوبر