ساري: وضع ديبالا على مقاعد البدلاء صعب للغاية

اعترف ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أن وضع باولو ديبالا مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء قرار صعب للغاية.

وبدأ ديبالا مباراة فيورنتينا على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 67، في المباراة التي انتهت بفوز البيانكونيري 3-0 في الدوري الإيطالي.

وقال ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لدينا العديد من اللاعبين المميزين على المستوى الهجومي، لذلك نمتلك العديد من الحلول".

وأضاف "فضلت أن أبدأ بدوجلاس كوستا لزيادة العمق الهجومي. كان الاختيار صعب، لأن ترك لاعبين مثل ديبالا على مقاعد البدلاء ليس سهلاً على الإطلاق".

وأكمل "لدينا العديد من اللاعبين المميزين في الهجوم، ولا يمكننا استخدامهم في وقت واحد، ولذلك يجب أن يكون هناك توازنًا في الفريق".

واستمر ساري "إذا أردنا استخدام المهاجمين الـ4 سينتهي الأمر بالتضحية بالعديد من خصائصهم".

وتابع "يواصل كريستيانو رونالدو تسجيل الأهداف ، وهو أمر رائع بالنسبة لحالته الذهنية. هو الآن لائق بدنيًا بنسبة 100% تقريبًا ويصنع الفارق لنا".

وأتم "نضغط بقوة في بعض اللحظات، وفي لحظات أخرى نكون أقل فاعلية حيث نفقد خصائصنا فجأة. هدفنا هو أكبر قدر ممكن من الاستمرارية.

كان الأرجنتيني باولو ديبالا قد اعترف بأنه كان قريبا من الرحيل عن يوفنتوس في الصيف الماضي في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وتوتنام بالحصول على خدماته، مشيرا إلى أنه قد يترك النادي بعد أشهر.

الأرجنتيني قال لصحيفة "جارديان" الإنجليزية الشهر الماضي: "كنت قريبا من الرحيل، هذا كان تفكير النادي وأعلم ذلك، حتى اللحظة الأخيرة كنا ننتظر".

وواصل "لدي عامان في عقدي وهذا ليس بالوقت القصير أو الطويل، سوف نرى خطط يوفنتوس، لذلك سأفكر في إمكانية الرحيل الصيف المقبل أو رغبتهم في بقائي".

وأكمل "هذا قرار يجب على النادي اتخاذه، ومن الصعب معرفة الأمر لأن الأمور تتغير في ثواني".

وأردف "النادي يعاملني بشكل جيد وأنا سعيد وماوريسيو ساري ساعدني وأراد مني البقاء وهو ما أعطاني القوة في الوقت الذي كنت لا أعلم فيه ماذا سيحدث".

وأتم "أعلم قدرات ساري على تعليمي ومساعدتي على إطلاق أفضل ما لدي".

الأرجنتيني البالغ 26 عاما سجل 11 هدفا وصنع 11 الموسم الحالي في جميع المسابقات في 28 مباراة.

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