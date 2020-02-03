اليابان: لا نية لإلغاء أولمبياد طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 12:52

كتب : FilGoal

طوكيو

شددت سيكو هاشيموتو وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية على أنه لا توجد أي نية لإلغاء أولمبياد طوكيو 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا في جارتها الصين.

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم قد جمّد النشاط الكروي في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت هاشيموتو في تصريحات صحفية إن السلطات اليابانية لا تنوي إلغاء منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا.

أخبار متعلقة
بسبب فيروس كورونا – تجميد نشاط كرة القدم في الصين لأجل غير مسمى خبر في الجول – الأهلي يتخذ إجراءات طبية بعد الإعلان عن ظهور حالتي كورونا في السودان فيروس كورونا يتسبب في نقل مباريات الفرق الصينية بدوري أبطال آسيا الفراعنة من تونس إلى طوكيو.. مصر بطلا لأمم إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة

فيما أوضح شينزو آبي رئيس وزراء اليابان أمام البرلمان: "سنبقى على اتصال وثيق مع الجميع بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية بغرض اتخاذ الخطوات المناسبة لإبعاد تأثير فيروس كورونا عن الألعاب الأولمبية".

فيروس كورونا تسبب في وفاة 361 شخصا في الصين حتى الساعة كما تسبب في قلق واسع النطاق حول العالم منذ ظهوره أواخر 2019.

وأعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، تأجيل مباريات الدوري الصيني بمختلف درجاته إلى أجل غير مسمى، على خلفية انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية.

وكانت العديد من الرياضات قد قررت تأجيل نشاطاتها في الصين بالوقت الجاري، أو إقامتها خارج البلاد أيضا، بجانب بعض الأحداث الرياضية التي يعتبر مصيرها محل خطر حتى الآن.

اتحاد سباق السيارات فورملا وان أصدر بيانا رسميا في وقت سابق، بأنه يتابعون الوضع الحالي، قبيل سباق شانجهاي والذي مقرر له أن يقام في الفترة من 17 وحتى 19 أبريل المقبل.

طالع أيضا

إكرامي مصدوم من قرار نجله

أين يذهب شريف إكرامي؟

مواعيد مباريات الإثنين

برشلونة يسقط ليفانتي بثنائية مراهقه

إنتر يستعيد وصافة الدوري

الزمالك يكشف رد كاف على طلباته بشأن السوبر

طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيديو في الجول – تجربة الـVAR وهل سيتبع الدوري المصري نظام البريميرليج 52 دقيقة | الدوري المصري
المتحدث الرسمي لـ الأهلي: الإدارة ستتخذ إجراءات لمنع تكرار مع حدث في السودان ساعة | الدوري المصري
الثالث على التوالي.. نابولي يُسقط سامبدوريا في متعة الـ6 أهداف ساعة | أوروبا
"أس" توضح كيف يخطط ريال مدريد لاستقدام مبابي ساعة | أوروبا
رئيس استاد القاهرة: إغلاق الملعب بداية من شهر أبريل لصيانته ساعة | الدوري المصري
قرعة إفريقيا – تاريخ مواجهات الزمالك أمام الثلاثي الناري 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 2 "فوق الأعناق يا تريزيجيه".. هدف مصري 100% يصطاد ذئاب ليستر ويرسل أستون فيلا إلى ويمبلي 3 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم 4 القيعي لـ صالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها
قد ينال إعجابك