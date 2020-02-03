اسكواش - نور الطيب تتأهل إلى نهائي كليفلاند كلاسيك

تأهلت نور الطيب إلى نهائي بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتغلبت نور الطيب على الهندية جوشنا شينابا بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 26 دقيقة.

وسيطرت نور الطيب على المباراة منذ بدايتها وفازت بالأشواط بنتيجة 11-4 و11-8 و11-3.

وتواجه نور الطيب، اللاعبة الإنجليزية سارة جان بيري في المباراة النهائية المقرر لها فجر يوم الثلاثاء.

وكانت سارة جان بيري قد تغلبت على النيوزلاندية جويل كينج بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 40 دقيقة.

وتدافع نور الطيب عن لقبها بعد الفوز بالبطولة النسخة الماضية على حساب الويلزية تيسني إيفانز.

وتعتبر بطولة كليفلاند كلاسيك من بطولات فئة أقل من البطولات الكبرى ولذلك تغيب عنها عدد من لاعبات التصنيف الأول.

طالع أيضا

إكرامي مصدوم من قرار نجله

أين يذهب شريف إكرامي؟

مواعيد مباريات الإثنين

برشلونة يسقط ليفانتي بثنائية مراهقه

إنتر يستعيد وصافة الدوري

الزمالك يكشف رد كاف على طلباته بشأن السوبر