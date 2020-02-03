في الدرجة الثانية - النصر الإماراتي يتعاقد مع لاعب بلدية المحلة

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 11:09

كتب : FilGoal

ليوناردو أونيه - بلدية المحلة

انتقل ليونارد أونيه المحترف النيجيري بصفوف بلدية المحلة في النصر الإماراتي بصفة رسمية.

وقال مصطفى الشامي المشرف العام على الكرة بنادي بلدية المحلة لـ FilGoal.com: "تم انتقال أونيه بصفة رسمية للفريق الإماراتي".

وأضاف "حصلت توأمة بين النصر الإماراتي وبلدية المحلة سيتم تبادل الخبرات بين المدربين خلال الفترة المقبلة".

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وكشف الشامي "إدارة النصر الإماراتي معجبة بلاعبين في بلدية المحلة وسيتم متابعتهم خلال الفترة المقبلة".

وشارك أونيه مع نادي الحمام على سبيل الإعارة من البلدية الموسم الماضي وكان يشارك في مركز الوسط.

وفي فترة تولي قيادة رضا عبد العال فريق البلدية، شارك أونيه في مركز الظهير الأيسر ليقدم مستوى مميز.

وأتم الشامي تصريحاته "وفد من النصر الإماراتي سيزور النادي خلال الفترة المقبلة لتبادل الخبرات".

ويقع بلدية المحلة في المركز السادس من ترتيب جدول الدرجة الثانية (مجموعة بحري) برصيد 19 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الصدارة.

ويحتل النصر الإماراتي المركز السادس في الدوري الإماراتي برصيد 24 نقطة وبفارق 12 نقطة عن شباب أهلي دبي المتصدر.

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