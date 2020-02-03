في الدرجة الثانية - القناة لـ في الجول: تامر مصطفى يتولى تدريب الفريق

قال محمد عناني عضو مجلس إدارة القناة إن النادي قرر تعيين تامر مصطفى مديرا فنيا للفريق.

وأوضح عناني لـ FilGoal.com: "تفاوضنا مع أكثر من مدير فني، وتم الاستقرار على مصطفى بعدما علمنا برحيله عن قيادة منتخب السويس".

وأردف "نعلم أنه كان منتظر تلبية متطلباته من السويس لمدة 5 أيام قبل رحيله، وذلك الرحيل لا علاقة له بتدريب القناة، ونحترم جمهور السويس".

ويخلف مصطفى، حمزة الجمل، في قيادة القناة.

ويحتل منتخب السويس المركز الثالث على سلم ترتيب دوري الدرجة الثانية في مجموعة القاهرة برصيد 20 نقطة من 13 مباراة.

بينما نادي القناة في المركز الرابع بـ 19 نقطة من نفس عدد المباريات.

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