راكيتيتش: لا ألعب في برشلونة لأضحك أو أستمتع.. علينا قبول أشياء لا نفهمها

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 09:50

كتب : FilGoal

راكيتيتش

في رسالة غامضة ألمح إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة إلى عدم رضاه عن موقف النادي تجاه بقائه مع الفريق، خاصة أنه كان قريبا من الرحيل في يناير المنصرم.

وفكر الكرواتي في ترك برشلونة بسبب ملازمته دكة البدلاء كثيرا، لكن مع تغير الأمور في الشهور الأخيرة قرر الفريق الكاتالوني استمرار اللاعب.

وقال راكيتيتش (31 عاما) في تصريحات صحفية:"كانت هناك أشياء لم تعجبني. أقولها بوضوح. نعلم أن هناك أشخاصا يتخذون قرارات لكننا لسنا هنا لنضحك أو لنستمتع".

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وأضاف اللاعب الأسبق لإشبيلية "في النهاية لابد أن يحصل ما هو أفضل للنادي. علينا أن نقبل ألا نفهم بعض الأشياء. علي طوي الصفحة وألا أفكر كثيرا في الأمر".

واستمر "علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لأننا مقبلون على الجزء الحاسم من الموسم. أريد من زملائي، الطاقم الفني، والجمهور الاعتماد علي".

ولم تكن فكرة الرحيل تراود راكيتيتش وحده، بل فكر برشلونة في الاستغناء عن لاعب وسطه.

وشارك راكيتيتش في 292 مباراة مع برشلونة منذ انضمامه للفريق في 2014، سجل 34 هدفا وأرسل 40 تمريرة حاسمة.

وتوج مع النادي بـ14 لقبا.

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