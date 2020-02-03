جوارديولا بعد اتساع الفارق مع ليفربول: لا أعرف ماذا أفعل.. سنستهدف بطولات أخرى

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 09:32

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بصعوبة اللحاق بليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما ابتعد الأخير بفارق 22 نقطة عن الأول.

وقال الإسباني بعد الخسارة أمام توتنام يوم الأحد في الدوري:"نحن بعيدون جدا. ليفربول غير قابل للإيقاف، فقدنا نقاطا في مباريات شبيهة بما حدث اليوم، حتى حين لعبنا في أنفيلد".

وأضاف في تصريحات صحفية "الأن نستهدف بطولات أخرى وأن نتأهل لدوري أبطال أوروبا".

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بعد السقوط أمام مضيفه توتنام بهدفين دون رد، في مباراة هيمن سيتي على مجرياتها، بات ليفربول بعيدا عن سيتي الوصيف بـ22 نقطة.

ويرى جوارديولا أن مشكلة فريقه إهدار فرص سهلة مما يكبده خسارة مباريات كانت في متناوله.

وأردف جوارديولا (49 عاما) "من الصعب إيجاد حل (لمشكلة إهدار الفرص). ماذا علينا أن نفعل؟ لا أعلم. نصل، ندخل منطقة الجزاء، قريبا من علامة الجزاء، ننفرد بلاعبين أمام الحارس ولا يمكننا تسجيل هدف".

وأتم "ربما يوما ما سيتغير الأمر، الفريق جيد، أحب الطريقة التي نلعب بها، لكنها ليست كافية. المسافة بعيدة عن ليفربول، أتمنى أن نتحسن في الموسم المقبل".

وبات سيتي قريبا من فقدان لقب الدوري الذي توج به في الموسمين الماضيين، لكن أمامه فرصة للفوز بكأس الرابطة الإنجليزية حين يواجه أستون فيلا في النهائي.

ويحمل سيتي لقب كأس الرابطة، وكذلك كأس الاتحاد، البطولة التي يواجه فيها مضيفه شيفيلد وينيزداي في الدور ثمن النهائي في مارس المقبل.

وفي دوري أبطال أوروبا، البطولة التي توج بها جوارديولا مرتين مع برشلونة، يستعد سيتي لمواجهة نارية أمام ريال مدريد في دور الـ16.

يحل ضيفا على النادي الملكي في 26 فبراير ويستضيف الإياب في 17 مارس.

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