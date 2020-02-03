مورينيو: لدي مشاعر طيبة تجاه جوارديولا أكثر مما تظنون

أوضح جوزيه مورينيو مدرب توتنام أنه لا يكن مشاعر سلبية تجاه بيب جوارديولا نظيره في مانشستر سيتي بخلاف الشائع أن العلاقة متوترة بينهما بسبب تنافسهما الشديد منذ سنوات.

وقال البرتغالي في تصريحات لشبكة بي.بي.سي البريطانية بعد التفوق على جوارديولا يوم الأحد:"لدي مشاعر طيبة لبيب أكثر مما تظنون".

وواصل "عملنا معا لمدة ثلاث سنوات".

في صدام جديد بين المدربين العملاقين تفوق مورينيو بفوزه على سيتي 2-صفر في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز معززا حظوظه في الارتقاء للمراكز الأربعة الأولى ومعطلا الأخير عن منافسته لليفربول على اللقب.

وبات ليفربول، متصدر ترتيب البطولة، بعيدا عن سيتي الوصيف بـ22 نقطة.

رغم أن مورينيو كان ضمن الطاقم الفني لبرشلونة وجوارديولا لاعب في الفريق في منتصف التسعينيات، إلا أن تنافسهما على الألقاب كمدربين جعل علاقتهما متوترة جدا.

وبدأ الصراع تحديدا في سبتمبر 2009 حين تواجها لأول مرة، مورينيو قاد إنتر ميلان ضد برشلونة العتيد مع جوارديولا.

ثم انتقل الصراع إلى الدوري الإسباني بعد رحيل مورينيو عن إنتر وانضمامه لريال مدريد وفي سبتمبر 2016 بات التنافس إنجليزيا خالصا بعد تعاقد سيتي مع جوارديولا ووجود مورينيو في المدينة نفسها كمدير فني لمانشستر يونايتد.

ويتفوق جوارديولا في المواجهات المباشرة ضد مورينيو، في 23 مواجهة فاز 11 مرة وخسر 6 مباريات.

طالع أيضا

إكرامي مصدوم من قرار نجله

أين يذهب شريف إكرامي؟

مواعيد مباريات الإثنين

برشلونة يسقط ليفانتي بثنائية مراهقه

إنتر يستعيد وصافة الدوري

الزمالك يكشف رد كاف على طلباته بشأن السوبر