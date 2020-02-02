إيهاب المساكني: لا أريد مواجهة الزمالك.. مرحبا بأي فريق باستثنائهم

الأحد، 02 فبراير 2020 - 23:21

كتب : FilGoal

الزمالك - النجم الساحلي

لا يرغب إيهاب المساكني لاعب النجم الساحلي التونسي في مواجهة الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا تقام يوم الأربعاء المقبل في انتظار معرفة مصير الزمالك والأهلي.

وتحدث إيهاب المساكني عن القرعة قائلا: "لا أريد مواجهة الزمالك".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة foot24 التونسية "بخلاف الزمالك، أي فريق آخر "مبروك".

وعلى الجانب ذاته تحدث مكرم البديري عن القرعة قائلا: "فلتجعلوا الأندية الأخرى هي التي تختار".

وأوضح "نحن النجم الساحلي ولا نخاف أي أحد".

ويتفق حمزة لحمر لاعب النجم الساحلي مع رأي مكرم البديري، قائلا: "الزمالك أو الوداد أو الرجاء، لا يهم".

وأتم "هم من سيقعون معنا".

وينتظر الزمالك مواجهة النجم الساحلي أو الترجي التونسي أو صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولعب الزمالك 8 مرات أمام النجم الساحلي. انتصر الفارس الأبيض 3 مرات وخسر 3 مرات وتعادل مرتين.

آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت الموسم الماضي في نصف نهائي الكونفدرالية، وقتها فاز الزمالك ذهابا 1-0 وحافظ على التعادل إيابا 0-0 ليتأهل إلى نهائي البطولة ويحصد اللقب في النهاية أمام نهضة بركان.

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