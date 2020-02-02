ماذا ينتظر المصري وبيراميدز في ربع نهائي الكونفدرالية

الأحد، 02 فبراير 2020 - 23:00

كتب : أحمد العريان

المصري - بيراميدز

انتهى دور المجموعات، وتأهل المصري رفقة بيراميدز إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

بيراميدز حل كأول المجموعة الأولى بـ15 نقطة، فيما لحق النادي المصري به ثانيا برصيد 10 نقاط.

الآن، ماذا ينتظر الفريقان في الدور المقبل؟

-تقام القٌرعة يوم الأربعاء المقبل، والموافق 5 فبراير في القاهرة.

- المتصدرون الأربعة يواجهون الفرق صاحبة المركز الثاني.

- مسموح أن يتواجه فريقان من نفس الدولة.

- لا يمكن أن يلعب فريق أمام المتأهل الآخر من مجموعته.

- تقام مباراة الإياب على أرض المتصدر.

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-الفرق التي قد يواجهها بيراميدز

النصر (ليبيا) ثانية المجموعة الثانية

زاناكو (زامبيا) ثاني المجموعة الثالثة

إنيمبا (نيجيريا) ثاني المجموعة الرابعة

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-الفرق التي قد يواجهها المصري

هورويا كوناكري (غينيا) متصدر المجموعة الثانية

نهضة بركان (المغرب) متصدر المجموعة الثالثة

حسنية أغادير (المغرب) متصدر المجموعة الرابعة

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