بعد الفوز القاتل.. أجيري: هنأت لاعبي بوابل من السباب

الأحد، 02 فبراير 2020 - 22:29

كتب : زكي السعيد

خافيير أجيري

عبّر خافيير أجيري المدير الفني لـ ليجانيس عن سعادته البالغة بعد الفوز القاتل على ريال سوسيداد.

ليجانيس قلب تأخره وخطف فوزا ثمينا على حساب ضيفه سوسيداد بهدفين مقابل هدف واحد بملعب بوتاركي في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف فوز ليجانيس في الثانية الأخيرة من اللقاء بواسطة أوسكار رودريجيز من ركلة حرة رائعة.

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وعند سؤال أجيري عما قاله لـ أوسكار في غرفة خلع الملابس، أجاب: "احتضنته، وقلت له: رائع يا ابن العاهرة، يا أوسكار الصغير أيها الوغد، يا لها من تسديدة رائعة!".

وأضاف: "أوسكار أطلق تسديدة غير عادية، عرفت أن هذه الكرة ستكون خطيرة، لكنها خرجت بأفضل صورة ممكنة، كانت نهاية سينمائية للمباراة".

واعترف: "النتيجة العادلة كانت التعادل، لكننا ضغطنا بعض الشيء في نهاية المباراة وأقحمنا كاريّو ورويبال في خط الهجوم، وقد أفلح الأمر".

ويشتهر أجيري في الملاعب الإسبانية بإطلاق لسانه داخل الملعب وفي المؤتمرات الصحفية.

وعند سؤاله في وقتٍ سابق عن سبب استعماله الكثير من الألفاظ الخارجة في حديثه مع الحكام، أجاب: "هذه الطريقة التي أتحدث بها".

ليرفع ليجانيس رصيده إلى 18 نقطة في المركز 18، فيما تجمّد رصيد سوسيداد عند 34 نقطة في المركز السابع.

وفرّط سوسيداد في فرصة تجاوز أتليتكو مدريد السادس على جدول الترتيب.

فيما تعادل ليجانيس في النقاط مع مايوركا صاحب المركز 17، لكن فريق جزر البليار يتفوّق بفارق هدف.

هذه الهزيمة، هي الـ 900 لـ سوسيداد في تاريخه بالدوري الإسباني، من أصل 2400 مباراة خاضها بمنافسات الليجا.

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