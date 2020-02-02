فوز ملحمي لـ أجيري.. سوسيداد يتلقى هزيمته رقم 900 في الليجا

حقق ليجانيس فوزا قاتلا على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب بوتاركي، في الجولة 22 من الدوري الإسباني اليوم الأحد.

أليكساندر إيزاك تقدّم لـ سوسيداد، قبل أن يقلب ليجانيس تأخره بهدفي كينيث أوميرو، وأوسكار رودريجيز.

ليرفع ليجانيس رصيده إلى 18 نقطة في المركز 18، فيما تجمّد رصيد سوسيداد عند 34 نقطة في المركز السابع.

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وفرّط سوسيداد في فرصة تجاوز أتليتكو مدريد السادس على جدول الترتيب.

فيما تعادل ليجانيس في النقاط مع مايوركا صاحب المركز 17، لكن فريق جزر البليار يتفوّق بفارق هدف.

هذه الهزيمة، هي الـ 900 لـ سوسيداد في تاريخه بالدوري الإسباني، من أصل 2400 مباراة خاضها بمنافسات الليجا.

الفريق الباسكي فرّط في تقدمه للمباراة الخامسة هذا الموسم في الدوري الإسباني.

فريق المدرب خافيير أجيري تأخر في النتيجة في الدقيقة 20 بعد خطأ من الحارس خوان سوريانو، استغله السويدي إيزاك بتسديدة أرضية قوية سكنت شباكه.

في الشوط الثاني عاد ليجانيس، وأدرك المدافع النيجيري أوميرو التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 50، رسمت البهجة على وجه أجيري.

قبل أن يسجل أوسكار المعار من ريال مدريد هدفا قاتلا في الثانية الأخيرة من اللقاء عبر ركلة حرة مباشرة رائعة، هي الثالثة له هذا الموسم في شباك منافسيه، ولا يتفوق عليه سوى الأسطورة ليو ميسي الذي سجل 4 ركلات حرة.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل إيبار أمام ضيفه ريال بيتيس بهدف لكل طرف على ملعب إيبوروا.

الفرنسي نبيل فقير تقدّم مبكرا في الدقيقة السادسة بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وأدرك فابيان أوريانا التعادل سريعا لـ إيبار في الدقيقة 16 من ركلة جزاء.

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ليرفع بيتيس رصيده إلى 28 نقطة في المركز 12. ويرفع إيبار رصيده إلى 24 نقطة في المركز 15.

هذا التعادل هو الأول لـ إيبار على ملعبه هذا الموسم.

فيما عجز بيتيس عن الفوز مجددا على أرض إيبار، للمرة الخامسة في مواجهاتهما بالقسم الأول.

بيتيس لم يفز في ملعب إيبوروا منذ انتصاره عام 1989 في زيارته الأولى.

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