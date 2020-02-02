مورينيو: الـVAR خالف قواعده لصالح سيتي وكان يجب طرد ستيرلينج

الأحد، 02 فبراير 2020 - 21:59

كتب : FilGoal

توتنام - مانشستر سيتي

تعجب جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام مع قرارات حكام الفيديو (VAR) خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي.

وفاز توتنام على مانشستر سيتي بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو عقب المباراة: "عندما يقرر الـVAR عدم إعطاء رحيم ستيرلينج بطاقة حمراء، فهذا مخالفة واضحة لقواعده لصالح مانشستر سيتي".

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وأضاف المدرب البرتغالي "كان ينبغي أن نكون 11 لاعبا ضد 10 منذ وقت مبكر في المباراة".

وأتم تصريحاته "ستيرلينج تدخل بشكل عنيف على ديلي آلي في بداية المباراة وكان يجب أن يُطرد".

وحصل ستيرلينج على بطاقة صفراء في أول 15 دقيقة بعد تدخل عنيف على ديلي آلي لاعب توتنام وذلك بعد العودة للـVAR.

ثم اعترض لاعبو توتنام على عدم طرد ستيرلينج مرة ثانية بعدما حاول التمثيل للحصول على ركلة جزاء.

قبل أن يخرج أولكساندر زينشينكو لاعب مانشستر سيتي من المباراة مطرودا في الشوط الثاني.

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