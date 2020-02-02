كلوب: ساوثامبتون أزعجنا كثيرا.. والنتيجة لا تعبر عما حدث في اللقاء

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن فريقه، المرشح الأقوى للفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، واجه الكثير من المتاعب في لقاء ساوثامبتون.

النجم المصري محمد صلاح سجل ثنائية في فوز فريقه على ساوثامبتون بنتيجة 4-0 ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أولًا، أريد أن أشيد بساوثامبتون كثيرًا. يا له من فريق! صراحة لم أر تحولًا في مسيرتي التدريبية حتى الآن كالذي شهده ساوثامبتون في الآونة الأخيرة".

وأضاف "عندما تقوم بارتكاب الأخطاء أمامهم، فبإمكانهم أن يتسببوا لك في العديد من المتاعب، وهذا ما حدث في الشوط الأول بالفعل. علاوة على ذلك، لديهم خط دفاع قوي للغاية وينفذون الهجمات المرتدة بطريقة رائعة".

وواصل المدرب الألماني "لقد فقدنا الكرة في مناطق خطيرة في الشوط الأول، وهذا ما أدى إلى تهديد داني إنجز وشين لونج لمرمانا في أكثر من مناسبة".

وأكمل "كان علينا أن نقوم بتغيير بعض الأشياء في الشوط الثاني. في إحدى هجمات ساوثامبتون، سقط إنجز أرضًا وطالب زملاؤه الحكم باحتساب ركلة جزاء، لم أشاهد اللعبة مرة أخرى حتى الآن، ثم ارتدت الهجمة لنا وسجل أليكس أوكسليد-تشامبرلين هدفًا جميلًا".

واستمر "أداء اللاعبين في الشوط الثاني أثار إعجابي بشدة، فلقد لعبنا بهدوء أكبر واستفدنا أكثر من تواجد فابينيو في وسط الملعب، مما كان له تأثير إيجابي على تحسن أداء لاعبي الوسط الآخرين والظهيرين كذلك. لقد ظهرنا بمستوى رائع في الشوط الثاني وحققنا فوزًا مستحقًا في النهاية".

وأتم كلوب "الغريب في هذه المباراة هو أنه على الرغم من النتيجة التي تبدو كبيرة في نظر البعض، كان بوسع ساوثامبتون تحقيق الفوز أيضًا، وهذا يدل على مدى صعوبة المواجهة، لذلك، نحن سعداء للغاية بهذه النتيجة".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 14 جولة من نهاية الموسم، قبل مواجهة سيتي لتوتنام يوم الأحد.

فيما رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 14 هدفا في 25 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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