السوبر المصري - اقتراب تذاكر الأهلي من النفاد.. ومدرجات الزمالك تنتظر

اقتربت حصة الأهلي من تذاكر مباراة السوبر المصري ضد الزمالك من النفاد قبل 20 يوما من موعد المواجهة.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري في أبو ظبي يوم الخميس 20 فبراير الجاري.

وتقام المباراة في ملعب محمد بن زايد الخاص بنادي الجزيرة الإماراتي والذي يتسع إلى 45 ألف مشجع

ونفذت جميع التذاكر الخاصة بجماهير الأهلي في المقصورة الرئيسية ومدرجات الدرجة الأولى والثالثة والرابعة.

ويتبقى فقط عدة مقاعد في مدرجات جماهير الأهلي في الدرجة الثانية.

على الجانب الآخر نفذت جميع تذاكر جماهير الزمالك في الدرجة الرابعة، بينما باقي المدرجات المخصصة للجماهير البيضاء لا تزال في مرحلة بيع التذاكر.

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