بعد 5 مباريات دون انتصار.. بيشكتاش يفوز أخيرا بمشاركة النني

عاد بيشكتاش للانتصارات مجددا بعد 5 مباريات دون فوز، بتغلبه على مضيفه تشايكور ريزا سبور بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 20 من الدوري التركي.

بوراك يلماز تقدّم لـ بيشكتاش في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل ميلان سكودا لأصحاب الأرض في الدقيقة 36.

فيما خطف جوكان جونول هدف انتصار بيشكتاش قبل 11 دقيقة على نهاية المواجهة.

وشارك النني في المباراة كاملة، ليكون ظهوره رقم 22 مع الفريق التركي منذ الانضمام إليه مطلع الموسم قادما من أرسنال.

وغاب النني عن المباراة الماضية أمام جوزتيبي للإيقاف بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

ورفع بيشكتاش رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد تشايكور عند 24 نقطة في المركز 11.

طالع أيضا

المقاصة يعلن مدربه الجديد

إنفانتينو يقترح إقامة كأس إفريقيا كل 4 سنوات

ثمن نهائي كأس مصر ينطلق بعد أسبوعين

ميركاتو الشتاء.. كل صفقات زعماء أوروبا

كلوب يعلق على مستقبل صلاح مع ليفربول

ريال مدريد وأتليتكو.. من يحسم دربي العاصمة؟