عمر جابر: مواجهة نواذيبو تحضير قوي لـ الأهلي.. لن نتنازل عن لقب الكونفدرالية

يرى عمر جابر لاعب نادي بيراميدز إن مواجهة فريقه أمام نواذيبو بطل موريتانيا ستكون بمثابة "بروفة" قوية قبل لقاء الأهلي.

بيراميدز يواجه نواذيبو يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

رفقاء عمر جابر ضمنوا بشكل رسمي تصدر المجموعة، إلى جانب تأهل المصري كوصيف.

وقال عمر جابر: "مواجهة نواذيبو هامة وتحضير قوي قبل لقاء الأهلي".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "تحضير قوي لـ الأهلي وكذلك للأدوار المقبلة في بطولة الكونفدرالية".

وتابع "تعلمنا الدرس جيدا بعد الخسارة الأخيرة في الكونفدرالية. نسعى للانتصار وحصد الثلاث نقاط وختام دور المجموعات بصورة مثالية".

وأكمل حديثه قائلا: "نسعى للوصول لنهائي الكونفدرالية وحصد اللقب. لن نتنازل عن الفوز بأول لقب لنا ولن نقبل بالخروج من الموسم دون بطولة".

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

مواجهة بيراميدز والأهلي لن تشهد تواجد عبد الله السعيد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بينما الأهلي في الصدارة برصيد 36 نقطة.

طالع أيضا

الزمالك ينهي دور مجموعات إفريقيا بالتعادل خارج أرضه

صدامان عربيان في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

حقيقة غياب الشناوي أمام الهلال

المقاصة يعلن عن مدربه الجديد

ميركاتو الشتاء.. كل صفقات زعماء أوروبا