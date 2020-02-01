ثنائية روديجير تحبط الثعالب.. ليستر وتشيلسي يتعادلان في قمة مثيرة

حاول تشيلسي تقليص الفارق مع مضيفه ليستر سيتي ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكن المواجهة الممتعة في ملعب كينج باور انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 يوم السبت في الجولة 25.

وأبدع روديجير الألماني مدافع الضيوف وسجل هدفين لكن أخطاء كتيبة المدرب فرانك لامبارد كلفتهم هدفين ليرفع تشيلسي رابع ترتيب الدوري رصيده إلى 41 نقطة مبتعدا بثماني نقاط عن ليستر.

وبدأ الشوط الثاني الملتهب بضربة رأس رائعة لروديجير إثر ركلة ركنية تقدم بها فريق بلوز في الدقيقة 46 قبل أن يقلب الثعالب الطاولة بهدفي هارفي بارنز وبنجامين تشايلويل.

وسجل بارنز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54 بينما هز تشايلويل شباك الحارس ويلي كاباييرو إثر تمريرة عرضية أرضية من اليمين تابعها بنجاح في الدقيقة 64.

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وعاد روديجير للتألق وبضربة رأس رائعة إثر ركلة حرة أدرك التعادل في الدقيقة 71.

ويبدأ الفريقان العطلة الشتوية ويعودان لمعترك الدوري في 14 فبراير حين يحل ليستر ضيفا على ولفرهامبتون، بينما في 17 فبراير يستضيف تشيلسي فريق مانشستر يونايتد.

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