مؤتمر ساري: تصريحات نابولي؟ بعض الجمل حُرفت.. ولست قلقا من الأهداف التي نتلقاها

يعتقد ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي أن ما قاله عقب مباراة الفريق أمام نابولي قد تم تحريفه ولم يكن يقصد إثارة الجدل.

ساري عاد إلى ملعب سان باولو لأول مرة منذ ترك نابولي تدريبيا وتلقى صافرات استهجان من جماهير فريقه السابق، لكن تصريحاته عقب الخسارة بنتيجة 2-1 جذبت الأنظار بشدة.

وفي المؤتمر الصحفي قبل مباراة يوفنتوس وفيورنتينا قال ساري عن تصريحاته السابقة: "لا أعلم أي شيء عن إثارة الجدل، يبدو أن بعض الجمل تم حُرفت".

وتابع "يبدو الأمر طبيعيا إذ عملت مع لاعبي نابولي لمدة 3 سنوات وساعدوني في مغامرتي ثم توليت مهمة أكبر فريق في إيطاليا، مازال هناك ولع وامتنان".

وأضاف "لابد أن تغضب الجماهير عندما نخسر، لكننا لعبنا أيضا بشكل سيئ من المعتاد".

video:1

وكان ساري قد قال في وقت سابق عقب الخسارة من نابولي في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي: "أنا سعيد لنابولي، حيث سأظل مولعا بهم دائما. إذا كان عليك أن تخسر، فأعتقد أنه من الأفضل أن أكون هنا لمساعدة نابولي على الخروج من مشاكلهم الحالية. كنت أفُضّل أن يبدأوا الفوز من الأسبوع المقبل، بالطبع".

واستدرك "نابولي مثّل لحظة خاصة في حياتي وكان من دواعي سروري دائما أن أعود إلى هنا".

وتطرق ساري للحديث عن مشاكل يوفنتوس الدفاعية "لست قلقا من الأهداف التي نتلقاها، نقدم أداءً أفضل في دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا عن الدوري الإيطالي، لكن بشكل عام هناك تحسن ونستطيع تقديم الأفضل".

وتلقت شباك السيدة العجوز 21 هدفا الموسم الجاري يحتل بها المركز الثالث كأقوى دفاع في الدوري الإيطالي بعد إنتر ولاتسيو.

وعن رحيل لاعبه الألماني إيمري تشان لصفوف بروسيا دورتموند أضاف "جئت والفريق يضم 27 لاعبا، تشان يمتلك جودة لا شك بها وأصبح من عناصر الفريق الأساسية مع طريقة اللعب المختلفة".

وأتم "لم أطلب صفقات في يناير وكذلك في الصيف الماضي، لدينا قائمة قوية وعليّ أن اتأقلم مع خصائص الفريق ولا أفكر في ثورة بكامل الفريق".

يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، وسيلتقي ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا وأولمبيك ليون الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

طالع أيضا

ميركاتو الشتاء.. كل صفقات زعماء أوروبا

كلوب يعلق على مستقبل صلاح مع ليفربول

ريال مدريد وأتليتكو.. من يحسم دربي العاصمة؟

روقة: طولان طلب مني الرحيل عن إنبي

حسين السيد يعلق على "تفاوضه مع الزمالك"

مواعيد مباريات السبت الناري