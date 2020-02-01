ميركاتو إيطاليا - الهدوء في روما وتورينو.. صحوة فيورنتينا المتأخرة وقطبا ميلانو الأكثر عملا

دائما ما يتسم الميركاتو الشتوي بالهدوء خاصة في السنوات الأخيرة، إذ يتمحور سوق الانتقالات الشتوية حول صفقة كبرى وتقوم باقي الأندية على سد احتياجاتها في أضيق الحدود.

في إيطاليا كان سوق الانتقالات الشتوية لشهر يناير 2020 هادئا لم يشعله إلا قطبا ميلانو ونابولي وفي اليوم الأخير ظهر فيورنتينا بكل قوة.

بالمقابل كان الهدوء هو السمة السائدة في مدينتي تورينو وروما، وأتالانتا دعّم صفوفه في هدوء لمواصلة تجربته الأوروبية المثالية.

نستعرض معكم سريعا ما دار في الميركاتو الشتوي وكيف استفادت الفرق ومن أهدر الفرصة.

التشكيلات المتوقعة للفرق الإيطالية عقب نهاية الميركاتو من سكاي إيطاليا.

يوفنتوس

على الرغم من ضم السويدي ديان كولوسيفسكي بشكل نهائي من أتالانتا ومواصلة وضع يد السيدة العجوز على أفضل مواهب إيطاليا الشابة في السنوات الأخيرة.

قرر يوفنتوس إعارة لاعبه الجديد إلى بارما ليُكمل الموسم، كما خرج كل من ماريو ماندزوكيتش إلى صفوف الدحيل القطري بعدما خرج من حسابات ماوريسيو ساري تماما ولم يشارك لأي دقيقة.

ومثله رحل الألماني إيمري تشان والذي كان رحيله شبة مؤكد بسبب قلة مشاركاته وصار بروسيا دورتموند الألماني وجهة لاعب ليفربول السابق.

يوفنتوس أيضا واصل عملية التخلص من الأسماء الزائدة عن الحد وترك الجناح الكرواتي الشاب ماركو بياتسا إلى أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة، ومن قبلهم الحارس ماتيا بيرين إلى جنوى.

في المجمل تخلص يوفنتوس من أسماء برواتب مرتفعة ليحّد قليلا من قيمة الرواتب في النادي وتقليل قائمة النادي في ظل عدم حصول أي لاعب من الراحلين على الفرصة لإقناع ساري باللعب تحت قيادته.

إنتر ميلان

في القطب الأزرق من ميلانو، دعمّت إدارة النيراتزوري خطط أنطونيو كونتي من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس وأيضا للمنافسة على لقب الدوري الأوروبي.

الصفقة الأهم في إيطاليا كانت انتقال كريستيان إريكسن لصفوف إنتر مقابل 20 مليون يورو من توتنام، صفقة اتسمت بالنفس الطويل في التفاوض بين إدارة الناديين رغم الاتفاق على أغلب التفاصيل في وقت مبكر من الشهر.

كونتي دعمّ أيضا مركز الظهيرين بضم كل من أشلي يونج وفيكتور موسيس من مانشستر يونايتد وتشيلسي، ثنائي قادر على القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية بمركز الظهير المتقدم في رسم كونتي التكتيكي بخطة 3-5-2.

فيما فتح إنتر الباب لرحيل كل من ماتيو بوليتانو إلى نابولي بعدما فشل في إقناع كونتي بخدماته في النصف الأول من الموسم، وكذلك فالنتينو لازارو إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

أبرز الراحلين كان جابريل باربوسا الذي لم يجد مكانا في إنتر لدعم هجومه رغم أرقامه المميزة في أمريكا الجنوبية والبرازيل وحصد لقب هداف كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي ليظل في فلامنجو.

ميلان

في ميلان كان الصخب في الميركاتو أكبر لكن دون القوة المنتظرة في الصفقات خاصة الوافدين إذ اكتفت إدارة الروسونيري بضم اللاعبين على سبيل الإعارة وإنقاذ خزائن النادي من الصفقات السابقة.

إدارة ميلان قررت ترك من لا يعتمد عليه ستيفانو بيولي وكذلك رحيل أصحاب الرواتب العالية لإفساح المجال لصفقات جديدة، ومن أجل تقليل فجوة قوانين اللعب المالي النظيف التي فشل الفريق بسببها في التأهل الأوروبي الموسم الماضي.

ماتيا كالدرا عاد إلى أتالانتا على سبيل الإعارة، رحل ريكاردو رودريجيز وفابيو بوريني وبيبي رينا، وتبقى مغادرة البولندي شيشتوف بيونتيك الأبرز بعدما قضى عاما واحدا في الفريق وعقب تراجع مستواه بشكل ملحوظ في النصف الأول من الموسم.

سوزو أيضا الذي كان من نجوم ميلان في وقت سابق انتقل إلى إسبانيا عبر بوابة إشبيلية، في المقابل عوّض ميلان جميع الراحلين بصفقات على سبيل الإعارة بجانب زلاتان إبراهيموفيتش.

لاكسالت عاد لتعويض رحيل ريكاردو، سيمون كايير انضم لشغل مركز قلب الدفاع بدلا من كالدرا، بيجوفيتش لتعويض رحيل رينا إلى أستون فيلا، وساليمايكيرس بدلا من سوزو.

نابولي

اختار جينارو جاتوزو الأسماء التي ستدعم فريقه في ظل الثورة التي قام بها نابولي مؤخرا عقب رحيل كارلو أنشيلوتي، لكن الأهم هو بقاء عناصر الفريق الأساسية.

ماتيو بوليتانو من إنتر ليزيد من خيارات الإيطالي في الهجوم، وأيضا ستانيسلاف لوبوتكا من سيلتا فيجو كخيار دفاعي في خط وسط البارتينوبي إلى جوار البرازيلي آلان مع الشاب دييجو ديمه المنضم حديثا من ريد بول لايبزيج.

كما ضم الفريق الكوسوفي أمير رحماني من هيلاس فيرونا وأندريه بيتانيا من سبال بدءا من الموسم المقبل، صفقات مستقبلية للفريق في ظل وجود اهتمام من أكثر من فريق آخر بخدمات الثنائي في وقت سابق.

قطبا العاصمة

العاصمة الإيطالية كانت الأكثر هدوءا، سيميوني إنزاجي اكتفى بلاعبي فريقه في ظل منافسة الفريق المحلية فقط عقب توديع الدوري الأوروبي.

وخرج كل من رضا دورميسي وفالون بيريشا من الأولمبيكو نحو نيس وفورتونا دسلدورف بعدما فشل كلاهما خلال موسم ونصف في إحداث الفارق مع لاتسيو.

وفي الجزء الآخر من المدينة كان ميركاتو روما على استحياء بضم كارليس بيريز من برشلونة والذي يستطيع تعويض نيكولو زانيولو عقب انتهاء موسمه بإصابة الرباط الصليبي.

وانضم جونزالو فييار وإيبانيز من أتالانتا في صفقة تواكب فكر الذئاب بضم اللاعبين الشباب أصحاب المستقبل الواعد.

مفاجأة فيورنتينا

لا يزال النادي البنفسجي مدعوما بصفقات الفريق الصيفية التي غيرت شكل الفريق تماما مع مالكه الجديد.

الفريق واصل ثورته خاصة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في اليوم الأخير بضم كل من إيجور من سبال وألفريد دونكان والذي يعد ضمن أبرز مواهب الدوري الشابة من ساسولو لدعم خط الوسط، وأجوديلو من جنوى.

بالإضافة إلى كريستيان كوامي والذي يعد صفقة مستقبلية إذ انتهى موسمه منذ الإصابة بالرباط الصليبي أثناء المشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي أقيمت في مصر نوفمبر الماضي.

صفقة جيدة في ظل قيمة شراء اللاعب من جنوى مقابل 15 مليون يورو وهو نصف ما كان يطلبه النادي الجريفوني في وقت سابق، ومع رحيل البرازيلي بيدرو إلى فلامنجو.

وفي المقدمة أيضا تواجد باتريك كوتروني قادما من ولفرهامبتون بعد 6 أشهر غير ناجحة في إنجلترا ليعود للبنفسجي بدلا من الأسود والأحمر التي اعتاد عليها سابقا.

واختتم الفيولا الميركاتو بضم سفيان أمرابط أحد مفاجآت الموسم الجاري قادما من هيلاس فيرونا بدءا من الموسم المقبل مقابل 20 مليون يورو.

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