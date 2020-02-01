تشكيل الزمالك - عواد يحمي العرين.. ومصطفى فتحي أساسي ضد بريميرو

السبت، 01 فبراير 2020 - 13:34

كتب : FilGoal

الزمالك - زيسكو

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل الأبيض أمام بريميرو دي أجوستو الأنجولي في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

اللقاء يعد تحصيل حاصل إذ ضمّن الزمالك التأهل لربع نهائي المسابقة في المركز الثاني رفقة مازيمبي الكونغولي.

محمد عواد عاد للمشاركة بشكل أساسي في تشكيل الأبيض، ويقود عمر السعيد هجوم الأبيض أمام مستضيفه الأنجولي.

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ويشارك إسلام جابر للمرة الثانية هذا الموسم أساسيا بعدما شارك لأول مرة أمام طنطا في مسابقة الدوري.

فيما يظهر كريم بامبو لأول مرة بقميص الزمالك في دور المجموعات بالمسابقة الإفريقية بعدما اكتفى بالمشاركة المحلية في 6 مباريات.

وجاء تشكيل الأبيض كالآتي:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - أحمد عيد

وسط الملعب: أحمد سيد "زيزو" - محمد حسن - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي

الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي - محمود الونش - محمد أوناجم - محمد عنتر - يوسف أوباما - مصطفي محمد - كاسونجو كابونجو

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