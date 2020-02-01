وكيل بوفون: سنناقش مع يوفنتوس مستقبل اللاعب

السبت، 01 فبراير 2020 - 13:20

كتب : FilGoal

بوفون - يوفنتوس

قال سليفانو مارتينا وكيل الحارس المخضرم جانلويجي بوفون إنهما سيناقشان مستقبل الأخير في اجتماع مع إدارة يوفنتوس.

بوفون أتم الشهر الماضي عامه الـ 42 وعاد لـ يوفنتوس من جديد بداية الموسم الجاري، بعد موسم وحيد قضاه في باريس سان جيرمان الفرنسي.

مارتينا قال لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية:"لا أعلم ماذا سيفعل، لا أعتقد أنه يعرف، سوف نلتقي مع إدارة يوفنتوس في نهاية مارس المقبل وسنرى".

أخبار متعلقة

بوفون الأفضل في التاريخ؟ رقم فشل توتي وزانيتي في تحقيقه.. بوفون يُعادل مالديني بالدوري الإيطالي التشكيل - بوفون يحمى عرين يوفنتوس.. وتغييرات عديدة لـ ريال مدريد وبايرن وتوتنام تقرير: بوفون سيستمر حتى عامه الـ 43

وتابع "إنه سعيد، وهو بعمر الـ 42 أراه يقدم أداءً جيدا، لائق وفي صحة جيدة ويعني هذا أنه يهتم بنفسه".

وواصل "لقد تحدث سابقا وقال إنه قد يتوقف عن اللعب في عمر الـ 32، وقلت له أن ينتظر قليلا، قضى موسما جيدا في باريس وجاء فابيو باراتيشي (المدير الرياضي لـ يوفنتوس) لمشاهدته".

وأضاف "حصلنا على عدة عروض، لكن عندما طلبه يوفنتوس كان الخيار الأفضل هو العودة للعائلة".

بوفون خاض الموسم الجاري 10 مباريات في جميع المسابقات تحت قيادة ماوريسيو ساري في جميع المسابقات.

طالع أيضا

ميركاتو الشتاء.. كل صفقات زعماء أوروبا

كلوب يعلق على مستقبل صلاح مع ليفربول

ريال مدريد وأتليتكو.. من يحسم دربي العاصمة؟

روقة: طولان طلب مني الرحيل عن إنبي

حسين السيد يعلق على "تفاوضه مع الزمالك"

مواعيد مباريات السبت الناري

جانلويجي بوفون يوفنتوس في إيطاليا

نرشح لكم

أخر الأخبار

في لقاء أشبه بالودي.. الزمالك يعود بنقطة من أرض بريميرو دي أجوستو 13 دقيقة | إفريقيا
مباشر في إنجلترا – ليفربول (0) ساوثامبتون (0) بداية المباراة 14 دقيقة | أوروبا
صدامان عربيان في ربع النهائي.. صن داونز يهزم الوداد ومازيمبي يسقط زيسكو 15 دقيقة | إفريقيا
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (0) أتليتكو.. الشوط الأول 19 دقيقة | أوروبا
طبيب الأهلي: لا صحة لتجدد آلام ظهر الشناوي 27 دقيقة | إفريقيا
ثنائية روديجير تحبط الثعالب.. ليستر وتشيلسي يتعادلان في قمة مثيرة 44 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 2 أزارو ينفجر: لا أفهم سبب ما فعله فايلر معي.. وهذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك 3 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم 4 كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي.. ويؤكد عدم قيادة ليفربول ضد شوروسبري في لقاء الإعادة

قد ينال إعجابك