وكيل بوفون: سنناقش مع يوفنتوس مستقبل اللاعب

قال سليفانو مارتينا وكيل الحارس المخضرم جانلويجي بوفون إنهما سيناقشان مستقبل الأخير في اجتماع مع إدارة يوفنتوس.

بوفون أتم الشهر الماضي عامه الـ 42 وعاد لـ يوفنتوس من جديد بداية الموسم الجاري، بعد موسم وحيد قضاه في باريس سان جيرمان الفرنسي.

مارتينا قال لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية:"لا أعلم ماذا سيفعل، لا أعتقد أنه يعرف، سوف نلتقي مع إدارة يوفنتوس في نهاية مارس المقبل وسنرى".

وتابع "إنه سعيد، وهو بعمر الـ 42 أراه يقدم أداءً جيدا، لائق وفي صحة جيدة ويعني هذا أنه يهتم بنفسه".

وواصل "لقد تحدث سابقا وقال إنه قد يتوقف عن اللعب في عمر الـ 32، وقلت له أن ينتظر قليلا، قضى موسما جيدا في باريس وجاء فابيو باراتيشي (المدير الرياضي لـ يوفنتوس) لمشاهدته".

وأضاف "حصلنا على عدة عروض، لكن عندما طلبه يوفنتوس كان الخيار الأفضل هو العودة للعائلة".

بوفون خاض الموسم الجاري 10 مباريات في جميع المسابقات تحت قيادة ماوريسيو ساري في جميع المسابقات.

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