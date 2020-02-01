لاعبة البرازيل محتجزة في ووهان الصينية: لم أخرج من شقتي منذ 20 يناير

تعيش البرازيلية ميلين فيرنانديس لاعبة كورنثيانز البرازيلي أياما عصيبة في الصين بعدما اُحتجزت في مدينة ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا.

فيروس كورونا تسبب في وفاة 170 شخص على الأقل حتى الآن في الصين، بجانب تأكيد إصابة 7700 حالة بشكل عام في البلاد حسب المؤسسات الصحية الصينية في حديثها الرسمي.

ميلين طالبت السلطات البرازيلية بمساعدتها على الخروج من الصين، عقب انتقالها لصفوف ووهان شنيجيوان من كورنثيانز.

اللاعبة التي تشغل مركز المهاجم قالت لراديو باند نيوز البرازيلية: "أشعر بالوحدة وأريد مغادرة الصين، وآمل أن تتمكن الحكومة البرازيلية من مساعدتي".

وتابعت "أردت أن ألعب كرة القدم هنا، لكن تم تأجيل بداية البطولة وليس معروفا متى ستبدأ".

وأعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، تأجيل مباريات الدوري الصيني بمختلف درجاته إلى أجل غير مسمى، على خلفية انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية.

وحسب البيان الرسمي من الاتحاد الصيني لكرة القدم، فإنهم سيحددون مواعيد المناسبات الرسمية في وقت لاحق، مع الأخذ في الاعتبار لكل التدابير الأمنية والصحية.

وسمّح النادي لها بالرحيل بشكل مؤقت لحين وجود إشعار آخر أو تحسن الوضع في المدينة.

وأضافت "لقد قدّم النادي كل الدعم وأظهر قلقه، لكن لسوء الحظ لا يوجد الكثير الذي يمكنهم فعله".

ميلين حققت لقب كوبا أمريكا للسيدات بقميص منتخب البرازيل عام 2018 وكذلك لقب الدوري رفقة كورنثيانز في نفس العام.

البرازيلية البالغة 25 عاما ذكرت أنها لم تبرح من شقتها في الصين بمدينة ووهان منذ 20 يناير الماضي عقب وصولها للصين في 16 من الشهر ذاته.

وفقا لوسائل الإعلام البرازيلية هناك حوالي 70 مواطنا برازيليا مسجلين في ووهان، على الرغم من أن الكثير منهم غادروا قبل إعلان المدينة الحجر الصحي.

المطار في مدينة ووهان تم إغلاقه عقب تطبيق الحجر الصحي على مدينة في 23 من يناير الماضي وهو ما صعّب مهمة خروج ميلين من الصين.

كانت العديد من الرياضات قد قررت تأجيل نشاطاتها في الصين بالوقت الجاري، أو إقامتها خارج البلاد أيضا، بجانب بعض الأحداث الرياضية التي يعتبر مصيرها محل خطر حتى الآن.

اتحاد سباق السيارات فورملا وان أصدر بيانا رسميا في وقت سابق، بأنه يتابعون الوضع الحالي، قبيل سباق شانجهاي والذي مقرر له أن يقام في الفترة من 17 وحتى 19 أبريل المقبل.

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