حكاية في الجول – لاعب المنصورة من منتخب الناشئين إلى العمل بورشة لحام لتحمل نفقات علاجه

من اللعب للفريق الأول بعمر 18 عاما والتواجد بمنتخب الناشئين رفقة المدرب جمال محمد علي، إلى العمل بورشة لحام لتحمل تكاليف علاجه. هكذا تحولت مسيرة نادر السيد ناشئ المنصورة بعد الرباط الصليبي.

نادر السيد يحكي قصته لـFilGoal.com قصة إصابته ووضعه الحالي، ونادي المنصورة يرد عبر الأسطر التالية.

يقول نادر السيد لـFilGoal.com: "أنا نادر السيد. ابن نادي المنصورة منذ التاسعة من عمري، وأبلغ من العمر 22 عاما".

وأضاف "ألعب مع الفريق الأول منذ كان عمري 18 عاما، وانضممت لمنتخب الناشئين تحت قيادة جمال محمد علي".

نقطة تحول

نادر يحكي قصة تحول مسيرته "تعرضت لإصابة في الصيف الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة أمام نادي المريخ في لقاء ودي".

وواصل "إدارة النادي قالت إنها ستقف معي، وانتظرت حوالي أسبوعين، لكنهم كانوا يرغبون بأن أجري العملية في المنصورة، في حين أردت إجراءها في القاهرة".

نادر أكمل "طلبت منهم قيمة العملية، ولكنهم تأخروا علي في السداد. أجريت أنا العملية الجراحية على نفقتي الخاصة، وانتظارا لتلبية وعودهم بأن يدفعوا قيمتها".

اللاعب أتبع "أجريت العملية في 23 سبتمبر الماضي، وأعطيتهم فواتير العملية، لكنني لم أحصل على شيء حتى الآن".

ناشئ المنصور أضاف "حصلت على مقدم تعاقد الموسم الجديد ناقصا مبلغ 15 ألف جنيه، لكني لا أحصل على راتبي. وعدوني كثيرا، لكنهم لم يقوموا بالسداد".

العمل بورشة لحام

نادر السيد يقول "أعمل حاليا بورشة لحام باليومية. الورشة ملك والدي، لكنني أعمل بها حتي أستطيع مساعدة نفسي لإقبالي علي الزواج قريبا".

وواصل "ألعب في ناد كبير، لكنني لا أحصل على المال، وحاليا أنا في فترة التأهيل".

وأتم "كان يجب على النادي الوقوف بجانبي حتي أعود للمشاركة سريعا. حاليا موسمي انتهى، وأملي في الموسم المقبل".

FilGoal.com تواصل مع محمد صلاح المشرف العام على الكرة بنادي المنصورة، والذي رد قائلا "قصة عمل اللاعب بعمل آخر غير كرة القدم ليس لي علاقة بها".

وأضاف "اللاعب وفر لنا فاتورة العملية بالفعل، وسنسدد قيمتها في أقرب وقت".

المشرف على الكرة أكمل "النادي يعاني أزمة مادية، لكننا نحاول عدم التأخر عن اللاعبين ".

وأتم "اللاعب حصل علي مقدم تعاقده، وراتبه الشهري".

المنصورة حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصري، وبرصيد 20 نقطة، لكن بفارق 5 نقاط فقط عن فاركو متصدر المجموعة.

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