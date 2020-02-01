رسميا - إيجالو يدعم هجوم مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم المهاجم النيجيري أوديون إيجالو من صفوف شانجهاي شينوا الصيني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

الصفقة كلفت خزائن الشياطين الحمر 4 ملايين جنيه إسترليني، ويستعد اللاعب للسفر من أجل إتمام التعاقد.

وفضّل اللاعب الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد على توتنام أو إنتر خاصة لأنه مشجع للشياطين الحمر منذ الصغر، إذ قال في 2016:"كبرت ويونايتد فريقي، أحببت متابعة أندي كول ودوايت يورك في التلفاز. كانا مثالا يحتذى به بالنسبة لي، واللعب في أولد ترافورد كان حلمي دائما".

إيجالو صاحب الـ 30 عاما سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي بقميص واتفورد، قبل أن ينتقل للدوري الصيني من بوابة تشانجتشون ثم شانجهاي شينهوا.

ويعول أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد على خبرة إيجالو بالقول عبر الموقع الرسمي لناديه:"سيمنحنا إضافة قوية في خط الهجوم في الفترة القصيرة التي سيمضيها معنا. فتى رائع ومحترف جيد، سيقدم أقصى ما عنده مع الفريق".

ويعاني يونايتد في الشق الهجومي وتحديدا بعدما تأكد غياب ماركوس راشفورد لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ونجح مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات في التعاقد مع برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة، وناثان بيشوب حارس مرمى ساوثيند يونايتد.

وحاول توتنام في وقت سابق التعاقد مع إيجالو إلا أنه لم ينجح في ذلك.

وشارك إيجالو الموسم الماضي في 19 مباراة في الدوري الصيني ونجح في تسجيل 10 أهداف.

وقرر الاتحاد الصيني لكرة القدم في وقت سابق تجميد نشاط الكرة في الصين لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

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