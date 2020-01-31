الأهلي يعلن قيد مصطفى شوبير في قائمته الإفريقية

أعلن النادي الأهلي قيد مصطفى شوبير الحارس الشاب للفريق، في المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "أتممنا قيد مصطفى شوبير حارس الفريق في القائمة الإفريقية، وبذلك نكون قد استفذنا جميع مقاعدنا في قائمة البطولة".

وبذلك يملك الأهلي حاليا أربعة حراس في قائمته الإفريقية، هم محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

كان الأهلي قد قيد في وقت سابق من الشهر الجاري، أليو بادجي المهاجم الجديد في صفوف الفريق بقائمته الإفريقية أيضا، بجانب محمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد أيضا.

بعد قيد مصطفى شوبير وإعارة عمار حمدي، وصلاح محسن، وحسين السيد، لم يعد في قائمة الفريق الأول للنادي الأهلي أي لاعب غير مقيد إفريقيا، باستثناء المصابين كريم وليد "نيدفيد" ومحمد محمود المصابين.

الأهلي يواجه الهلال مساء غد السبت، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي التعادل للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يحتاج الفوز لضمان الصدارة.

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