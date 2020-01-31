الأهلي يعلن قيد مصطفى شوبير في قائمته الإفريقية

الجمعة، 31 يناير 2020 - 22:04

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاصة - مصطفى شوبير

أعلن النادي الأهلي قيد مصطفى شوبير الحارس الشاب للفريق، في المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "أتممنا قيد مصطفى شوبير حارس الفريق في القائمة الإفريقية، وبذلك نكون قد استفذنا جميع مقاعدنا في قائمة البطولة".

وبذلك يملك الأهلي حاليا أربعة حراس في قائمته الإفريقية، هم محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

أخبار متعلقة

تقرير سوداني: تأكد غياب لاعب وسط الهلال أمام الأهلي في الدرجة الثالثة – "فلافيو" مدفاع الأهلي ينضم لجزيرة مطروح مدرب طائرة الزمالك يوضح لـ في الجول المقصود بـ "تهويل انتصارات الأهلي" صدقي: أتمنى التوفيق للأهلي أمام الهلال.. والجمهور السوداني "طيب" ولكن

كان الأهلي قد قيد في وقت سابق من الشهر الجاري، أليو بادجي المهاجم الجديد في صفوف الفريق بقائمته الإفريقية أيضا، بجانب محمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد أيضا.

بعد قيد مصطفى شوبير وإعارة عمار حمدي، وصلاح محسن، وحسين السيد، لم يعد في قائمة الفريق الأول للنادي الأهلي أي لاعب غير مقيد إفريقيا، باستثناء المصابين كريم وليد "نيدفيد" ومحمد محمود المصابين.

الأهلي يواجه الهلال مساء غد السبت، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي التعادل للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يحتاج الفوز لضمان الصدارة.

اختر تشكيل الأهلي المثالي لملاقاة الهلال من هنا.

طالع أيضا

لاعب سيتي إلى الدوري الألماني

خطوة جديدة في مسيرة كريم حافظ

صدمة لـ النني

قصة مشجع أهدى مهاجمه 100 جنيه!

عقوبات صارمة ضد تونس بسبب مصر

في إفريقيا الأهلي الهلال

نرشح لكم

أخر الأخبار

مرتضى منصور: أمران يحسمان مشاركة الزمالك أمام الترجي في قطر 4 دقيقة | إفريقيا
مواعيد مباريات السبت 1-2-2020 والقنوات الناقلة – الأهلي للحسم.. والزمالك في أنجولا 26 دقيقة | إفريقيا
برشلونة يُعير مدافعه إلى نيس الفرنسي 29 دقيقة | أوروبا
الزمالك: مواجهة بريميرو أقوى احتكاك قبل بداية "إفريقيا الحقيقة" 41 دقيقة | مصر
الذهب لا يصدأ.. روني يسجل ويقود ديربي كاونتي لاكتساح ستوك سيتي 59 دقيقة | أوروبا
مدرب الهلال: سنقاتل أمام الأهلي.. ونتمنى تحكيما عادلا من صاحب الذكرى السيئة ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 2 أزارو ينفجر: لا أفهم سبب ما فعله فايلر معي.. وهذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك 3 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم 4 كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي.. ويؤكد عدم قيادة ليفربول ضد شوروسبري في لقاء الإعادة

قد ينال إعجابك