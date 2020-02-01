مورينيو: علمت أن إريكسن راحل منذ جئت توتنام

السبت، 01 فبراير 2020 - 12:24

كتب : FilGoal

مورينيو

كشف جوزيه مورينيو مدرب توتنام أن رحيل كريستيان إريكسن عن الفريق كان مخططا له منذ وقت طويل بسبب رغبة اللاعب، مشيرا إلى أنه لم يحاول إقناع الدنماركي بالاستمرار في العاصمة الإنجليزية.

وقال البرتغالي عن إريكسن الذي انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي في يناير المنصرم:"علمنا منذ وقت طويل (أن اللاعب راحل)".

وأضاف في تصريحات صحفية "لم نتكلم بسبب اتفاق أخلاقي مع اللاعب، منذ أول يوم لي هنا قال إنه لن يستمر. بالنسبة لي، التحدي كان وجود لاعب في الفريق غير متحفز لكنه محترف يحترم النادي".

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واستمر مورينيو (57 عاما) "إريكسن قال لي إن قراره نهائي ولم أحاول أبدا إقناعه بالبقاء. منذ تلك اللحظة، حاولت بناء الفريق بدونه. لهذا لم أشركه كثيرا، في الوقت ذاته كان لاعبا محترفا احترم النادي وزملاءه. حتى آخر يوم حاول مساعدة النادي وأن يكون إيجابيا في غرفة الملابس".

وانتقل اللاعب البالغ عمره 27 عاما إلى نيراتزوري بعقد يمتد حتى يونيو 2024 بعد ظفر النادي الإيطالي بخدمات اللاعب بعد صراع مع برشلونة.

وشارك إريكسن في 27 مباراة بقميص توتنام في الموسم الحالي ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

منذ انضمامه لـ توتنام، سجل إريكسن 69 هدفا وصنع 89 خلال ظهوره في 304 مباراة.

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