حلم طوكيو 2020 - البرازيل تؤمن تأهل أوروجواي للمربع الذهبي بسيناريو مثير

لن يجد منتخب أوروجواي الأولمبي سيناريو مثير للتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا الجنوبية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 سوى ما حدث في مباريات فجر اليوم.

البطولة المقامة في كولومبيا تقام بنظام المجموعتين، تضم كل مجموعة 5 فرق ويتأهل أول وثاني الترتيب إلى المرحلة النهائية والتي تقام بنظام المجموعة الواحد، ومن ثم يتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

المجموعة الأولى حسم فيها كل من الأرجنتين وكولومبيا بطاقتي التأهل بينما حسم المنتخب البرازيلي بطاقة التأهل قبل الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية.

وظلت البطاقة الأخيرة مُعلقة حتى الجولة الأخيرة بين المنتخبات الأربعة (أوروجواي برصيد 6 نقاط من 4 مباريات وكل من بوليفيا وباراجواي وبيرو برصيد 3 نقاط من 3 مباريات).

بوليفيا خاضت مواجهة مع بيرو وشعار المنتخبين الفوز فقط من أجل حجز المركز الثاني، ونجح منتخب بوليفيا في الفوز بنتيجة 2-1 لكن فارق الأهداف ظل في صالح أوروجواي رغم تساويهما في النقاط.

المباراة الأخيرة في الجولة كانت بين باراجواي والبرازيل المتأهلة سلفا، وظل الألبيروخا متقدما في النتيجة حتى الدقيقة 75 بفضل هدف روبرتو فيرنانديز المُسجل في الدقيقة 61.

نتيجة تقود باراجواي للتأهل على حساب جارتها بفارق الأهداف، لكن تغييرات البرازيل قلبت الأوضاع رأسا على عقب.

باولينيو مهاجم باير ليفركوزن الألماني سجل هدف التعادل للسامبا في الدقيقة 75، وقبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة سجل بيبي هدف البرازيل الثاني.

📽️ ¡Lo mejor de la victoria de @CBF_Futebol 🇧🇷 2-1 ante @Albirroja 🇵🇾 en el cierre de la fase de grupos del #Preolimpico2020! pic.twitter.com/bmGNxYjMKm — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 1, 2020

فوز قاد البرازيل لتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بينما تراجع منتخب باراجواي إلى المركز الرابع بعدما توقف رصيده عن 3 نقاط.

وتأهل منتخب أوروجواي إلى المرحلة النهائية برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن بوليفيا.

المرحلة النهائية تبدأ في الثالث من فبراير الجاري وتنتهي في التاسع من نفس الشهر وتأتي مبارياتها كالآتي:

الجولة الأولى (3 فبراير): البرازيل × كولومبيا – الأرجنتين × أوروجواي

الجولة الثانية (6 فبراير): البرازيل × أوروجواي – الأرجنتين × كولومبيا

الجولة الثالثة (9 فبراير): كولومبيا × أوروجواي – الأرجنتين × البرازيل

طالع أيضا

يونايتد يضم مهاجما

شوقي غريب: استدعاء صلاح للأولمبياد ليس إلزاميا

شرط مشاركة الزمالك في السوبر الإفريقي

مواعيد مباريات السبت الكروي

الأهلي يقيد حارسا في قائمته الإفريقية

قصة مأساوية للاعب المنصورة