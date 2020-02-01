الذهب لا يصدأ.. روني يسجل ويقود ديربي كاونتي لاكتساح ستوك سيتي

السبت، 01 فبراير 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

واين روني - ديربي كاونتي

يواصل الإنجليزي واين روني التسجيل بقميص ديربي كاونتي في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

واين روني

النادي : ديربي كاونتي

ديربي كاونتي

عاد روني للتسجيل من جديد في شباك ستوك سيتي بالجولة الـ 30 بهدف من ركلة ثابتة في مباراة انتهت بفوز فريقه برباعية دون مقابل.

الشوط الأول انتهى بتقدم ديربي بهدفين عبر واجهورن وكريس مارتن في الدقيقتين 21 و24.

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وتكفل روني في الشوط الثاني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 ثم صناعة الهدف الرابع في الدقيقة 74.

وتلقى الإنجليزي البالغ 34 عاما تحية الجماهير عقب خروجه لحساب جاك ماريوت في الدقيقة 76، إذ تعد المباراة الأولى التي لا يشارك فيها روني كاملة.

الإنجليزي المخضرم سجل هدفه الثاني في أقل من أسبوع بعدما هز الشباك أولا أمام لوتون منذ 3 أيام بتسديدة ارتطمت بقدم المدافع وسكنت شباك الخصم وانتهت بالخسارة 3-2.

ومنذ انضمام روني لصفوف ديربي تحت قيادة الهولندي فيليب كوكو المدير الفني شارك في 7 مباريات في مسابقتي تشامبيونشيب وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز ديربي في 4 مباريات وتعادل في 2 وخسر مباراة واحدة، وسجل هداف إنجلترا التاريخي هدفين وصنع مثلهما.

وارتقى ديربي للمركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بعد مرور 30 جولة من بداية الموسم.

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