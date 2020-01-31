فايلر يكتفي بـ 45 دقيقة في مران الأهلي الأخير.. وتدريبات على ركلات الجزاء

قرر السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي الاكتفاء بـ 45 دقيقة فقط لمران الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

الأهلي يستعد لمواجهة الهلال السوداني في التاسعة مساءً يوم السبت في الجولة الحاسمة والأخيرة في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

لقاء حاسم ومنتظر سيوضح مصير استمرار المارد الأحمر في بطولة إفريقيا من عدمه. (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

وأقام فايلر تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في المران المسائي والأخير اليوم في السودان على ملعب الجوهرة في أم درمان.

وخصص فايلر فقرة لركلات الجزاء في نهاية المران.

وحرص فايلر على عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي للاطمئنان على جاهزيته قبل لقاء الهلال.

وخضع الشناوي لتدريبات قوية اليوم الجمعة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق.

وقاد يانكون ميشيل تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى، محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال، حيث يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، خلفه الفريق السوداني والنجم الساحلي 9 نقاط ثم بلاتينيوم بنقطة واحدة.

لقاء حاسم ومنتظر سيوضح مصير استمرار المارد الأحمر في بطولة إفريقيا من عدمه. (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المواجهة الحاسمة من هنا

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