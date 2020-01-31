أندرلخت يستعير جناح يوفنتوس لنهاية الموسم

ضم نادي أندرلخت البلجيكي جناح يوفنتوس الإيطالي، ماركو بياتسا حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

انضمام بياتسا يأتي لتعويض رحيل البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس إلى ميلان الذي انضم حتى نهاية الموسم.

الجناح البالغ 24 عاما يأمل في الحصول على فرصة المشاركة بعدما خاض الموسم الجاري 15 دقيقة فقط بقميص السيدة العجوز.

وتعرض بياتسا للإصابة بالرباط الصليبي مرتين في موسمي 2017-18 و2018-19 مع شالكه الألماني وفيورنتينا الإيطالي على الترتيب.

بياتسا انضم لصفوف البيانكونيري قادما من دينامو زغرب سجل هدفا وحيدا في 21 مباراة.

ويشغل سايليمايكرس الذي رحل عن أسوار البنفسجي مركز الجناح الأيمن وصانع ألعاب وشارك الموسم الجاري بقميص البنفسجي البلجيكي في 19 مباراة سجل هدفين وصنع 4.

اللاعب الشاب سينضم مقابل 7 مليون يورو على، مقسمة إلى 3.5 مليون يورو على سبيل الإعارة ومثلها عند توقيع عقود البيع النهائي بنهاية الموسم.

ويعد أليسكس هو سادس لاعب بلجيكي يرتدي ألوان الأحمر والأسود، إذ سبقه 5 لاعبين ولم يشارك سوى إريك جريتس في 20 مباراة بقميص النادي في موسم 1983-84.

ويحتل أندرلخت المركز التاسع في ترتيب الدوري البلجيكي برصيد 30 نقطة بعد مرور 23 جولة.

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