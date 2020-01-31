مؤتمر عاشور: على قلب رجل واحد لتخطي الهلال.. وعلاقة مصر والسودان ستبقى حاضرة

وجه حسام عاشور قائد النادي الأهلي، جزيل شكره للقوات السودانية على تأمين بعثة الفريق منذ وصوله إلى أم درمان، وقبيل لقاء الهلال.

وقال حسام عاشور في المؤتمر الصحفي للقاء الهلال: "العلاقات المصرية السودانية ستبقى حاضرة خلال مباراة الغد أمام الهلال".

وأضاف "أشكر قوات الأمن السودانية على التأمين الجيد للبعثة منذ وصولها إلى السودان، الأمور تسير بشكل طيب للغاية، كما أن علاقة ناديي الأهلي والهلال قوية وستبقى كذلك".

عاشور انتقل للحديث عن اللقاء، فقال "لدينا لاعبون كبار، لديهم خبرة التعامل مع هذه المواقف، وأمامنا هدف واحد ندخل به مباراة الغد وهو تحقيق الفوز والصعود إلى دور الثمانية".

قائد الأهلي أتبع "لاعبو الأهلي على قلب رجل واحد غدًا لتحقيق الفوز واستكمال مشوار البطولة الإفريقية".

وواصل "الجميع يرغب في استعادة اللقب الغالي للأهلي وجماهيره، على الرغم من صعوبة البطولة الإفريقية التي تزداد ضراوة موسمًا بعد الآخر".

وأتم "لاعبو الأهلي قادرون على التعامل مع الضغوط الجماهيرية المنتظرة في مواجهة الغد، خاصة أن لديهم خبرات كبيرة للتعامل مع هذه الظروف الصعبة.

الأهلي يواجه الهلال مساء غد السبت، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي التعادل للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يحتاج الفوز لضمان الصدارة.

video:1

اختر تشكيل الأهلي المثالي لملاقاة الهلال من هنا.

طالع أيضا

لاعب سيتي إلى الدوري الألماني

خطوة جديدة في مسيرة كريم حافظ

صدمة لـ النني

قصة مشجع أهدى مهاجمه 100 جنيه!

عقوبات صارمة ضد تونس بسبب مصر