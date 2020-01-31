طرح تذاكر سوبر الترجي والزمالك إلكترونيا.. أسعار تبدأ من 87 جنيها

أعلن الاتحاد القطري عبر موقعه الرسمي بدء بيع تذاكر السوبر الإفريقي بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا.

المباراة تقام على استاد ثاني بن جاسم وقُسمت أسعار التذاكر إلى فئتين، الأولى بـ 50 ريال قطري (217 جنيها مصريا) والثانية بـ 20 ريال قطري (87 جنيها مصريا).

بإمكانك شراء تذاكر السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي من هنا.

كأس السوبر الأفريقي 🏆 🇹🇳 الترجي الرياضي التونسي 🆚 الزمالك المصري 🇪🇬 🎟 بإمكانك الآن شراء تذكرتك الإلكترونية من خلال https://t.co/UjbtTqTAfR#كأس_السوبر_الأفريقي#الترجي #الزمالك pic.twitter.com/GLfBbkfJtf — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 31, 2020

وقال مرتضى عبر قناة ناديه: "لدينا مؤتمر صحفي يوم الأحد، سنكشف بالمستندات الإرهاب والتهديدات التي نتعرض لها. أرسلنا خطابا إلى كاف كذلك وسيناقشه قبل انطلاق مؤتمرنا الصحفي".

وأردف "جو العداء الذي نتعرض له (قبل السفر إلى قطر) غير رياضي. أرسلت القائمة إلى كاف بغض النظر عن مكان لعب المباراة، والملف لدى القيادة السياسية والأجهزة الرقابية. هذه قضية أمن قومي مصري، هل من الممكن أن نلعب في دولة معادية؟".

وشدد "لو الدولة المصرية قالت لنا العبوا في قطر، سنقوم بذلك".

وأتم "كيف نلعب بطولة إفريقية في آسيا، ولدينا وفد مسافر إلى المغرب للنقاش مع كاف في الجلسة التي سيعقدها للحديث عن الأزمة".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أرسل قائمته التي قد تلعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل، إلى كاف.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن ذلك لا يعني تغير موقف الزمالك الرافض لخوض المباراة في العاصمة القطرية الدوحة.

كما أوضح FilGoal.com في وقت سابق، فإن الزمالك جهز مذكرة للمحكمة الرياضية يحتفظ فيها بحقه في عدم خوض المباراة في الدوحة نظرا للمشاكل السياسية بين مصر والدولة الخليجية.

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وأوضح مصدر داخل النادي لـFilGoal.com أن النادي أرسل القائمة بسبب عدم ورود مكان لعب المباراة في الخطاب القادم من كاف والذي يطالب بإرسال أسماء البعثة لاستخراج التأشيرات لهم.

وفي وقت سابق، نفى مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وضعه تاريخا نهائيا لتلقي قائمتي مباراة السوبر الإفريقي التي تجمع بين الترجي التونسي والزمالك في الدوحة الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف قطر البطولة لمدة 3 أعوام متتالية.

مرتضى منصور رئيس الزمالك كان قد شدد في أكثر من مرة على رفضه خوض السوبر الإفريقي في قطر إلا إذا طالبته الدولة باللعب، ما قد يعرض القلعة البيضاء لعقوبات قاسية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الزمالك فاز ببطولة السوبر الإفريقي 3 مرات أعوام 94 و97 و2003 ولم يخسر اللقب سوى مرة عام 2001.

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