مؤتمر فايلر: جاهزون لتخطي الهلال.. درسناهم وحفظناهم

قال رينيه فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، بأن فريقه بات جاهزا لمواجهة الهلال بعد أن درس الخصم وحفظه تماما.

الأهلي يواجه الهلال مساء غد السبت في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي للقاء: "الأهلي جاهز لمباراة الهلال تماما الآن".

وأضاف "نخوض مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الفوز. الأهلي يلعب دائمًا على الفوز وحصد النقاط الثلاث".

فايلر أوضح "الفريق استعد بشكل جيد للمباراة، وجاهز تمامًا لمواجهة بطل السودان من أجل تحقيق الهدف المنشود بالصعود إلى الدور التالي".

وأكمل "سعيد بمجموعة اللاعبين الموجودين في الأهلي، وأثق تماما في قدرتهم على تحقيق الفوز".

وعن غياب رمضان صبحي وأحمد الشيخ، قال فايلر "لن نتأثر بغيابهما. جاهزون للقاء بأي 11 لاعبا يرتدي القميص".

المدرب السويسري أتم "شاهدت العديد من المباريات الخاصة بالمنافس وتمت دراسته بشكل جيد".

الأهلي يدخل اللقاء بحاجة للتعادل للتأهل لربع النهائي، فيما يحتاج للفوز لضمان صدارة المجموعة.

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